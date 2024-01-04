На Бессарабці відкрили точку з тайським стрітфудом
Точку автентичного тайського стрітфуду Tikithai відкрили на Бессарабці.
Це перший заклад мережі у Києві, ще 5 точок Tikithai працюють у Львові.
У меню – супи том ям, том кха гай, китайський суп з тофу та яйцем, місо рамен і японський рамен, гедзе і в’єтнамські спрінг роли, рисова смажена локшина пад сі ю, курка в імбирному соусі, гун бао, тигрові креветки в темпурі, жовте карі з куркою, креветкові чіпси, салат Бун з тигровими креветками, скляною локшиною, огірком та морквою.
На десерт подають банан вок. З напоїв можна замовити каву, чай, вино, пиво, коктейлі, комбучу, бабл ті.
Ціни:
- спрінг рол з креветкою – 99 грн
- суп том кха гай – 295 грн
- місо рамен з тофу – 185 грн
- місо рамен з куркою – 199 грн
- карамелізована курка – 175 грн
- курка в темпурі по-тайськи – 185 грн
- пад тай з куркою – 245 грн
- пад тай з кеветкою – 359 грн
- гун бао – 199 грн
- курка світ чілі – 100 грн
- телятина по-сичуанськи – 287 грн.
Адреса: вул. Велика Васильківська 1-3/2, вхід через азійський магазин ASIAFOODS
Години роботи: 10:00 – 22:00
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