На Бессарабці відкрили точку з тайським стрітфудом

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Анна Григораш
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Точку автентичного тайського стрітфуду Tikithai відкрили на Бессарабці.

Це перший заклад мережі у Києві, ще 5 точок Tikithai працюють у Львові.

У меню – супи том ям, том кха гай, китайський суп з тофу та яйцем, місо рамен і японський рамен, гедзе і в’єтнамські спрінг роли, рисова смажена локшина пад сі ю, курка в імбирному соусі, гун бао, тигрові креветки в темпурі, жовте карі з куркою, креветкові чіпси, салат Бун з тигровими креветками, скляною локшиною, огірком та морквою.

На десерт подають банан вок. З напоїв можна замовити каву, чай, вино, пиво, коктейлі, комбучу, бабл ті.

Ціни:

  • спрінг рол з креветкою – 99 грн
  • суп том кха гай – 295 грн
  • місо рамен з тофу – 185 грн
  • місо рамен з куркою – 199 грн
  • карамелізована курка – 175 грн
  • курка в темпурі по-тайськи – 185 грн
  • пад тай з куркою – 245 грн
  • пад тай з кеветкою – 359 грн
  • гун бао – 199 грн
  • курка світ чілі – 100 грн
  • телятина по-сичуанськи – 287 грн.

Адреса: вул. Велика Васильківська 1-3/2, вхід через азійський магазин ASIAFOODS
Години роботи: 10:00 – 22:00
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Раніше ми писали, що "Львівські круасани", холдинг !Fest і McDonaldʼs стали найбільшими мережами ресторанів в Україні за кількістю закладів у 2023 році.

Чи любите ви тайську кухню?
Опубліковано: 04 січня 2024
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