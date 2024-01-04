"Львівські круасани", холдинг !Fest і McDonaldʼs – найбільші ресторанні мережі в Україні

804
Анна Григораш
share share

"Львівські круасани", холдинг !Fest і McDonaldʼs стали найбільшими мережами ресторанів в Україні за кількістю закладів.

Такі підрахунки за 2023 рік оприлюднило видання Forbes.

Найбільші ресторанні мережі в Україні:

  • "Львівські круасани" (153 заклади)
  • "Холдинг емоцій !Fest" (105 ресторанів)
  • Gastrofamily Дмитра Борисова (66 ресторани)
  • Domino’s Pizza (65 закладів)
  • KFC (56 закладів)
  • Pizza Celentano (50 закладів)
  • "Пузата хата" (36 закладів)
  • "Чорноморка" (31 ресторан)
  • "Сушия" (22 заклади)

“Середня виручка закладів у 2023-му зросла на 40% порівняно з минулим роком, а середній чек – на 38% внаслідок підвищення цін”, – розповів співвласник і CEO Poster Родіон Єрошек.

У рейтингу не враховували такі великі мережі, як WOG Cafe з 342 точками на АЗС та Döner Market з понад 150 точками.

Мережа “Львівські круасани” у грудні 2022 року вийшла на європейський ринок і відкрила перші заклади у Польщі. Того ж року винний бар “П’яна вишня” від “Холдингу емоцій !Fest” відкрив перший заклад у Варшаві. Також у столиці Польщі та відкрився український ресторан “Чорноморка”, а ще на початку повномасштабної війни заклади мережі з'явилися у Румунії та Молдові.

Раніше ми писали, що у Києві відкрили новий McDonald's біля мосту Патона. А українська мережа «Молоко від фермера» відкрила перший заклад у США.

Фото: McDonaldʼs, Lviv Croissants.

Чи сподобався вам рейтинг ресторанів?
Опубліковано: 04 січня 2024
share share
В Україні створили “броньовані колеса” для пікапів військових: відео В Україні створили “броньовані колеса” для пікапів військових: відео У Києві вже працюють 44 пункти утилізації ялинок: адреси У Києві вже працюють 44 пункти утилізації ялинок: адреси У відділеннях Укрпошти почали роздавати додаткові LED-лампи: хто їх може отримати У відділеннях Укрпошти почали роздавати додаткові LED-лампи: хто їх може отримати На Бессарабці відкрили точку з тайським стрітфудом На Бессарабці відкрили точку з тайським стрітфудом Київ під час війни закупить 30 скляних зупинок за 8 мільйонів Київ під час війни закупить 30 скляних зупинок за 8 мільйонів Перша сім’я в Україні купила нове житло за сертифікат у “Дії” Перша сім’я в Україні купила нове житло за сертифікат у “Дії” “Справжній детектив”, повернення Раяна Мерфі: 11 серіалів січня “Справжній детектив”, повернення Раяна Мерфі: 11 серіалів січня Забудовник хоче позбавити статусу пам’ятки історичну будівлю на Рейтарській Забудовник хоче позбавити статусу пам’ятки історичну будівлю на Рейтарській
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.