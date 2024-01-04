"Львівські круасани", холдинг !Fest і McDonaldʼs – найбільші ресторанні мережі в Україні
"Львівські круасани", холдинг !Fest і McDonaldʼs стали найбільшими мережами ресторанів в Україні за кількістю закладів.
Такі підрахунки за 2023 рік оприлюднило видання Forbes.
Найбільші ресторанні мережі в Україні:
- "Львівські круасани" (153 заклади)
- "Холдинг емоцій !Fest" (105 ресторанів)
- Gastrofamily Дмитра Борисова (66 ресторани)
- Domino’s Pizza (65 закладів)
- KFC (56 закладів)
- Pizza Celentano (50 закладів)
- "Пузата хата" (36 закладів)
- "Чорноморка" (31 ресторан)
- "Сушия" (22 заклади)
“Середня виручка закладів у 2023-му зросла на 40% порівняно з минулим роком, а середній чек – на 38% внаслідок підвищення цін”, – розповів співвласник і CEO Poster Родіон Єрошек.
У рейтингу не враховували такі великі мережі, як WOG Cafe з 342 точками на АЗС та Döner Market з понад 150 точками.
Мережа “Львівські круасани” у грудні 2022 року вийшла на європейський ринок і відкрила перші заклади у Польщі. Того ж року винний бар “П’яна вишня” від “Холдингу емоцій !Fest” відкрив перший заклад у Варшаві. Також у столиці Польщі та відкрився український ресторан “Чорноморка”, а ще на початку повномасштабної війни заклади мережі з'явилися у Румунії та Молдові.
Раніше ми писали, що у Києві відкрили новий McDonald's біля мосту Патона. А українська мережа «Молоко від фермера» відкрила перший заклад у США.
Фото: McDonaldʼs, Lviv Croissants.