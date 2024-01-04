"Львівські круасани", холдинг !Fest і McDonaldʼs – найбільші ресторанні мережі в Україні

" Львівські круасани ", холдинг !Fest і McDonaldʼs стали найбільшими мережами ресторанів в Україні за кількістю закладів.

Такі підрахунки за 2023 рік оприлюднило видання Forbes.

Найбільші ресторанні мережі в Україні:

"Львівські круасани" (153 заклади)

"Холдинг емоцій !Fest" (105 ресторанів)

Gastrofamily Дмитра Борисова (66 ресторани)

Дмитра Борисова (66 ресторани) Domino’s Pizza (65 закладів)

KFC (56 закладів)

Pizza Celentano (50 закладів)

" Пузата хата " (36 закладів)

" (36 закладів) " Чорноморка " (31 ресторан)

" (31 ресторан) "Сушия" (22 заклади)

“Середня виручка закладів у 2023-му зросла на 40% порівняно з минулим роком, а середній чек – на 38% внаслідок підвищення цін”, – розповів співвласник і CEO Poster Родіон Єрошек.

У рейтингу не враховували такі великі мережі, як WOG Cafe з 342 точками на АЗС та Döner Market з понад 150 точками.

Мережа “Львівські круасани” у грудні 2022 року вийшла на європейський ринок і відкрила перші заклади у Польщі . Того ж року винний бар “П’яна вишня” від “Холдингу емоцій !Fest” відкрив перший заклад у Варшаві . Також у столиці Польщі та відкрився український ресторан “Чорноморка” , а ще на початку повномасштабної війни заклади мережі з'явилися у Румунії та Молдові .

Раніше ми писали, що у Києві відкрили новий McDonald's біля мосту Патона. А українська мережа «Молоко від фермера» відкрила перший заклад у США .