Після ракетного удару сотні киян з'їхалися до Охматдиту, щоб допомогти постраждалим: фото

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Валерія Гуржий
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У Києві після ракетного удару по Національній дитячій лікарні "Охматдит" до місця події з'їхалися сотні людей, які допомагали розбирати завали.

Також люди приносили воду, їжу та ліки, як для волонтерів, які приїхали до лікарні, так і для потерпілих. Також самій лікарні потрібна допомога: ремонт обладнання, відновлення роботи пошкодженого корпусу, психологічна підтримка для пацієнтів, їхніх близьких та медичного персоналу.

Нагадаємо, що зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву. Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит”. Під час повторної атаки вдень постраждав пологовий будинок “Ісіда” – там загинуло 7 людей. Також у Шевченківському районі частково зруйновано багатоповерхівку, є руйнування і постраждалі у Солом‘янському районі.

Фото: Костянтин Голінченко

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Опубліковано: 09 липня 2024
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