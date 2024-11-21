11 адвент-календарів 2025 від українських брендів

Адвент-календар — це не просто подарунок, а можливість щодня відкривати маленький сюрприз і відчувати наближення свят. Українські бренди підготували безліч варіантів: від смачних цукерок і б’юті-продуктів до наборів для творчості та настільних ігор.

Минулого року ми вже створювали добірку адвент-календарів від українських виробників , яка стала справжнім гідом для святкового настрою. Цьогоріч зібрали у статті нові бренди, а також свіжі й оригінальні ідеї від знайомих виробників.

У цій добірці ви знайдете найцікавіші адвент-календарі 2025, які подарують радість дітям, захоплять дорослих і створять справжню магію Різдва.

Що таке адвент-календар

Адвент-календар — це спеціальний календар, який допомагає відраховувати дні до Різдва, починаючи з 1 грудня і закінчуючи 24 грудня. Кожен день передбачає відкриття віконця або коробочки з невеликим сюрпризом, що додає святкового настрою та очікування.

Традиція адвент-календарів зародилася в Німеччині в XIX столітті серед лютеранських родин, які відзначали дні до Різдва різними способами, зокрема запалюванням свічок або малюванням крейдою на стіні.

Сьогодні адвент-календарі набули популярності в усьому світі та пропонують різноманітні форми та наповнення: від солодощів і косметики до іграшок та інших приємних дрібниць.

Алкогольний адвент-календар

Цей адвент-календар стане цікавим подарунком любителям пива. У наборі — 12 сортів пива від 11 броварень із 9 країн світу. Щодня можна відкривати нову пляшку та знайомитися з унікальними смаками.

Усередині, зокрема, можна знайти світлий пшеничний нефільтрований ель від австрійської пивоварні Ottakringer, хрусткий IPA з рисом від шведської Omnipollo, традиційний баварський лагер від німецької пивоварні Ayinger, вишневе пиво спонтанного бродіння від бельгійської Brouwerij Boon тощо.

Ціна: 1890 грн

Адвент-календарі з солодощами та цукерками

Адвент-календар 2025 від Honey — не просто смаколики, а справжнє різдвяне диво. Адже коробка дає змогу “почути” мелодію “Щедрика”. Усередині 19 нових унікальних смаків, спеціально створених до Адвента.

Як працює:

відкривайте по одній коробочці щодня, від Миколая до Різдва;

кожна коробочка перетворюється на ялинкову прикрасу;

після завершення Адвенту витягайте основу та слухайте мелодію.

Календар уже доступний до передзамовлення, його відправлятимуть із 25 листопада. Із цього ж дня він буде в продажу на локаціях за умови наявності.

Ціна: 2900 грн

Український бренд ТОМ створив святковий адвент-календар із натуральними десертами та приємними сюрпризами. Усередині 24 комірки зі смаколиками на кожен день.

Що всередині:

арахісова паста, солона карамель та шоколадні дропси;

батончики й міні-цукерки в молочному та чорному шоколаді;

хлібні палички, пряники та горіхи в шоколаді;

бальзам для губ і пін-батончик.

Ціна: 2500 грн

Цього Різдва Spell пропонує мандрівку в часі, сповнену смаків і традицій. Адвент-календар натхненний українською різдвяною прикрасою — солом’яним “павуком”, який оберігав простір.

Усередині адвент-календаря різноманітні цукерки, зокрема “Трюфель малиновий”, “Віденський”, “Карамельний”, “Пляшечка Просеко”, “Сніжинка”, “Гібіскус-Метакса”, “Кава-віскі”, “Сангрія”, “Кокос-лайм”, “Манго-маракуйя”, “Банан”, “Дорблю-горіх”, “Козячий сир-груша-чорнослив”, “Чеддер”, “Пармезан-Карамель”, “Марципан із вишневим лікером” тощо.

Ціна: 1499 грн

Мережа "Сільпо" разом із письменницею Іреною Карпою випустили адвент-календар із 24 шоколадними фігурками та аудіоказкою про Різдво. Історію, озвучену Карпою, можна послухати, відсканувавши QR-код. Календар включає персонажів, як-от Білка-Детективка та Ведмедик, а символом казки став Золотий Горіх.

Ціна: 449 грн

Адвент-календарі з косметикою

ЦУМ Київ традиційно підготував до свят свій легендарний адвент-календар, який стане чудовим подарунком на свята. Усередині — 25 комірок, кожна з яких приховує б’юті-продукт від провідних міжнародних брендів.

Щовечора відкривайте одну комірку та знаходьте новий засіб краси або аромат, щоб додати святкового настрою.

Придбати календар можна на касах універмагу або на сайті ЦУМу.

Ціна: 4500 грн

Цей адвент-календар знайомить із традиційним українським мистецтвом — самчиківським розписом. На кожній із коробочок ожила історія декоративного розпису села Самчики.

Усередині 24 засоби для догляду за обличчям, волоссям, тілом і дому, з яких 14 — повнорозмірні. Серед них: висвітлювальний крем із ніацинамідом, крем-скраб для рук і тіла з ароматом кавового морозива, сироватка зі стабільним вітаміном С, глибоко очищувальна маска для обличчя, парфумований міст для тіла тощо.

Косметики з наповнення адвенту вистачить на цілий рік.

Ціна: 3700 грн

В адвенті від українського бренду INLY зібрали набір мініатюр, що об’єднує бестселери лінійок Spani та Magnesium Goods. Це ідеальний спосіб познайомитися з косметичними новинками або знову відкрити свої улюблені продукти.

У наборі 14 топових засобів для догляду за обличчям, тілом і волоссям, а також один святковий сюрприз.

Ціна: 1539 грн

Український виробник інноваційної косметики HOLLYSKIN зібрав 12 бестселерів для догляду за шкірою, тілом і волоссям у святковому адвент-календарі. Кожна коробочка приховує засіб, що стане приємним сюрпризом.

Що всередині:

Крем для рук, крем-баттер для тіла та дезодорант.

Ліфтинг-маска, очищувальна олія та ензимна пілінг-пудра для обличчя.

Кислотний шампунь, термозахист і шиммер-спрей для волосся.

Тонер і відновлювальний крем із центелою азійською.

Бонус: гра-картки із запитаннями для спілкування чи роздумів.

Ціна: 2500 грн

Дитячі адвент-календарі

Цей новорічний адвент видавництва “Ранок” подарує дітям і дорослим 31 день магії та розваг. Кожного дня відкривайте новий фокус, тренуйте спритність рук, проводьте експерименти та розв’язуйте логічні завдання.

Що всередині:

понад 20 фокусів: “Ілюзія”, “Зникнення монети” та інші;

5 дослідів: створення “кришталевих” прикрас, зимова заметіль у склянці тощо;

логічні завдання, цікаві для будь-якого віку.

Усі необхідні матеріали для магічного шоу вже в наборі.

Ціна: 703,20 грн

Цей адвент-календар від Ugears — не просто набір для складання, а й захоплива настільна гра за мотивами чарівного світу Гаррі Поттера. Щодня діти й дорослі відкриватимуть новий секретний конверт із елементами ігрового поля та фігурками улюблених героїв.

Календар містить 16 персонажів, серед яких Гаррі, Герміона, Рон, Дамблдор, Снейп, Волдеморт та інші. Деякі фігурки мають рухомі частини: наприклад, у Гаррі й Герміони нахиляються голови, а Мандрагору можна витягати з горщика.

Грайте всією родиною, складайте поле без клею та інструментів і вирішуйте, хто першим дістанеться до легендарної школи магії. Календар стане ідеальним подарунком для дітей від 8 років і всіх шанувальників чарівного всесвіту Гаррі Поттера.

Ціна: 2450 грн

Різдвяні й новорічні подарунки — це спосіб поділитися теплом і створити святковий настрій для тих, кого любите. Вони можуть бути практичними, символічними або просто приємними сюрпризами, які підкреслять вашу увагу та турботу. Святковий сезон — чудовий час підтримати українські бренди, які пропонують безліч унікальних варіантів для всіх.

Якщо ви вже замислилися над подарунками, зверніть увагу на наші ідеї для близьких. Наприклад, у статті про одяг, прикраси та декор ви знайдете стильні й практичні варіанти, а гід патріотичними подарунками запропонує щось із символікою України.

Плануєте подарунки для дітей? Рекомендуємо добірку книжок, іграшок та солодощів . А щоб знайти щось незвичайне, перегляньте наш гід новорічними подарунками від українських брендів . Для порад щодо вибору ідеального подарунка зазирніть до статті про основні моменти вибору .

Від адвент-календарів до подарунків — українські бренди завжди допоможуть створити атмосферу свята та поділитися радістю з рідними.

Фото: соцмережі та сайти брендів