Стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримала шість номінацій на телепремію «Еммі»

Документальна кінокартина Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримала шість номінацій на 47-му премію «Еммі» в галузі новин і документалістики (News & Documentary Emmy Awards). Українську стрічку відзначили в ключових категоріях документального кіно. Про це повідомили на сайті Національної академії телевізійних мистецтв і наук.

Фільм претендує на нагороди в номінаціях «Видатний документальний фільм про сучасні події», «Найкращий документальний фільм», «Видатний сценарій», «Видатна режисура», «Видатна операторська робота» та «Видатний монтаж».

Церемонія вручення премії відбудеться в Нью-Йорку протягом двох днів: нагороди в категорії новин вручатимуть 27 травня, а в категорії документального кіно, де представлений фільм Чернова, 28 травня. Подію транслюватимуть онлайн.

Цьогоріч номінантів обирали з понад 2000 заявок, а до голосування долучилися понад 900 професіоналів галузі.

У фільмі «2000 метрів до Андріївки» Мстислав Чернов і фотограф Associated Press Олександр Бабенко висвітлюють шлях українських військових із Третьої окремої штурмової бригади до звільнення сусідньої з Бахмутом Андріївки — села, відділеного від українських позицій двома кілометрами замінованої лісосмуги.

Зйомки стрічки розпочалися у вересні 2023 року, а робота над нею тривала майже півтора року. Окрім Чернова та Бабенка, над фільмом працювали продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Музику до стрічки написав дворазовий лауреат премії «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий роботами над «Чорнобилем» і «Джокером».

Стрічка вже отримала десятки номінацій на міжнародні премії. У серпні 2025 року «2000 метрів до Андріївки» обрали офіційним кандидатом від України на 98-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Стрічка увійшла до короткого списку, але до фінальної номінації не потрапила.

У лютому 2026 року Мстислав Чернов став лауреатом 78-ї Премії Гільдії режисерів Америки в категорії «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно», а також Премії імені Пола Селвіна від Гільдії сценаристів Америки.