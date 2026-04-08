Стрічка Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримала шість номінацій на телепремію «Еммі»

Ірина Маймур 08 квітня 2026
Документальна кінокартина Мстислава Чернова «2000 метрів до Андріївки» отримала шість номінацій на 47-му премію «Еммі» в галузі новин і документалістики (News & Documentary Emmy Awards). Українську стрічку відзначили в ключових категоріях документального кіно. Про це повідомили на сайті Національної академії телевізійних мистецтв і наук.

Фільм претендує на нагороди в номінаціях «Видатний документальний фільм про сучасні події», «Найкращий документальний фільм», «Видатний сценарій», «Видатна режисура», «Видатна операторська робота» та «Видатний монтаж».

Церемонія вручення премії відбудеться в Нью-Йорку протягом двох днів: нагороди в категорії новин вручатимуть 27 травня, а в категорії документального кіно, де представлений фільм Чернова, 28 травня. Подію транслюватимуть онлайн.

Цьогоріч номінантів обирали з понад 2000 заявок, а до голосування долучилися понад 900 професіоналів галузі.

У фільмі «2000 метрів до Андріївки» Мстислав Чернов і фотограф Associated Press Олександр Бабенко висвітлюють шлях українських військових із Третьої окремої штурмової бригади до звільнення сусідньої з Бахмутом Андріївки — села, відділеного від українських позицій двома кілометрами замінованої лісосмуги.

Зйомки стрічки розпочалися у вересні 2023 року, а робота над нею тривала майже півтора року. Окрім Чернова та Бабенка, над фільмом працювали продюсерки Мішель Мізнер і Рейні Аронсон-Рат. Музику до стрічки написав дворазовий лауреат премії «Ґреммі» Сем Слейтер, відомий роботами над «Чорнобилем» і «Джокером».

Стрічка вже отримала десятки номінацій на міжнародні премії. У серпні 2025 року «2000 метрів до Андріївки» обрали офіційним кандидатом від України на 98-му премію «Оскар» у категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Стрічка увійшла до короткого списку, але до фінальної номінації не потрапила.

У лютому 2026 року Мстислав Чернов став лауреатом 78-ї Премії Гільдії режисерів Америки в категорії «Видатне режисерське досягнення в документальному кіно», а також Премії імені Пола Селвіна від Гільдії сценаристів Америки.

Кадр із фільму наданий «Артхаус Трафік»
Новий фільм Джони Гілла із Кіану Рівзом у головній ролі провалився у критиків Серіал «Півень» зі Стівом Кареллом продовжили на другий сезон У Запоріжжі юна художниця відновила стінопис у Палаці культури NASA виклало на Spotify плейліст, під який будять астронавтів на шляху до Місяця
Усе найкраще й одразу у французькому великодньому пирозі Pâté Berrichon 10 квітня 2026 Книжка краще: графічна адаптація літератури — розвага для ледарів? 10 квітня 2026 Що не так (або так) із фонтаном на Бессарабській площі в Києві 10 квітня 2026 Батько-засновник Френк Ллойд Райт — архітектор прерій, індустріалізації та Америки майбутнього 09 квітня 2026 Сирна паска — найпростіший рецепт великоднього столу 09 квітня 2026 Вайолет Грол: ще одна nepo baby чи новий голос альтернативи 90-х? 09 квітня 2026

