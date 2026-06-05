Кличко відхилив петицію проти підвищення цін на проїзд у Києві

Електронна петиція з вимогою зупинити підвищення тарифів на проїзд у комунальному транспорті столиці до завершення воєнного стану не отримала підтримки міської влади. Про це йдеться в офіційній відповіді міського голови Віталія Кличка.

Звернення киян набрало понад 10,6 тисячі підписів, хоча для його розгляду було достатньо й 6 тисяч підписів.

У відповіді зазначено, що перегляд тарифів обумовлений «зверненнями підприємств транспорту, тривалими періодами незмінності тарифу на перевезення, істотним зростанням вартості енергоносіїв, пального, оплати праці та інших витрат», а також зменшенням пасажиропотоку в умовах воєнного стану.

За розрахунками підприємств транспорту, планові тарифи на 2026 рік на перевезення пасажирів становлять: 64,60 грн — на проїзд у метрополітені, 44,14 грн – на проїзд у наземному транспорті (трамвай, тролейбус, автобус і фунікулер).

Мер підкреслив, що чинні тарифи (8 гривень за поїздку) не змінювалися з липня 2018 року. За цей час витрати підприємств значно зросли. Зокрема, вартість електроенергії для транспорту виросла у 6,6 раза, а ціна на дизельне пальне — у 2,7 раза. Водночас мінімальна зарплата зросла у 2,3 раза, а пасажиропотік у метро порівняно з 2018 роком впав удвічі — до 249 мільйонів людей за 2025 рік.

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Оскільки чинний тариф є нижчим від економічно обґрунтованого рівня, комунальні підприємства залишаються збитковими. Згідно із затвердженими фінпланами на 2026 рік, очікуваний збиток «Київського метрополітену» сягне понад 6,75 мільярда гривень, а «Київпастрансу» — 1,85 мільярда.

Ще одним аргументом мера став «гострий дефіцит кадрів», зумовлений мобілізацією та неконкурентними зарплатами. Зараз у метрополітені вільні 16% вакансій (552 працівники мобілізовано), а в «Київпастрансі» бракує майже третини персоналу — переважно водіїв та ремонтників (мобілізовано 360 працівників).

Водночас Кличко наголошує, що всі чинні пільги на безоплатний проїзд для визначених законодавством категорій громадян будуть збережені. Також чинною залишається знижка 50% на проїзні для студентів та школярів (для учнів під час навчання проїзд повністю безкоштовний).

Нагадаємо, з 15 липня 2026 року в Києві планують підвищити вартість разового проїзду в громадському транспорті до 30 гривень. Ці плани викликали бурхливу реакцію киян, які створили кілька петицій проти підвищення — дві з них ще чекають на відповідь мерії.