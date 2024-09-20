Україна вперше візьме участь у книжковому ярмарку Liber у Барселоні

13 українських видавництв вперше представлять Україну на одному з найбільших книжкових ярмарків світу Liber, що є головною в Європі іспаномовною платформою для зустрічі видавництв і компаній, що працюють у книговидавничій сфері.

Про це повідомили в Українському інституті книги.

Україну представлятимуть такі видавництва:

Vivat

"Час Майстрів",

"Фоліо"

"Ранок"

"Богдан"

АССА

Literary Agency OVO

ІІ Literary Agency OVO

"Старого Лева" та інші

Також у рамках ярмарку відбудеться панельна дискусія "Чи може література щось змінити?", під час якої іспанські та українські учасники обговорять роль літератури в житті та безпеці країни в умовах сучасних викликів — воєн, напруги та геополітичних зрушень.

Всього на ярмарці буде представлено 65 країн.

Фото: wallart.ua