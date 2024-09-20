Україна вперше візьме участь у книжковому ярмарку Liber у Барселоні
13 українських видавництв вперше представлять Україну на одному з найбільших книжкових ярмарків світу Liber, що є головною в Європі іспаномовною платформою для зустрічі видавництв і компаній, що працюють у книговидавничій сфері.
Про це повідомили в Українському інституті книги.
Україну представлятимуть такі видавництва:
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- "Час Майстрів",
- "Фоліо"
- "Ранок"
- "Богдан"
- АССА
- Literary Agency OVO
- ІІ Literary Agency OVO
- "Старого Лева" та інші
Також у рамках ярмарку відбудеться панельна дискусія "Чи може література щось змінити?", під час якої іспанські та українські учасники обговорять роль літератури в житті та безпеці країни в умовах сучасних викликів — воєн, напруги та геополітичних зрушень.
Всього на ярмарці буде представлено 65 країн.
Фото: wallart.ua
Опубліковано: 20 вересня 2024
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