Річку Либідь планують розчистити за понад 62 млн гривень: подробиці

Русло річки Либідь у Солом'янському, Голосіївському та Шевченківському районах Києва планують обстежити та розчистити.

Відповідний тендер опублікований на сайті Prozorro.

Замовником робіт є КП "Плесо", вони оцінені у понад 62 млн гривень та мають бути виконанні до 31 грудня 2025 року.

Підрядник має виконати 54 види робіт, серед них: вирізати куші, зібрати зрізані гілки, очистити лотки від осаду і шламу, розчистити площу від повалених дерев, монтувати всмоктувальний колектор, облаштувати тимчасову дорогу та демонтувати її, улаштувати збірні фундаментні блоки, облаштувати тимчасову плотину та інші види робіт.

Раніше ми писали, що вздовж русла річки Либідь встановлять смуги відведення та облаштують благоустрій територій. Зокрема біля берегі річки планують облаштувати інклюзивні зони відпочинку.

Нагадаємо, що Київрада підтримала пропозицію засипати частину річки Либідь заради облаштування заїзду в Ocean Mall. З цього приводу, активісти звернулися до Київської міської прокуратури через рішення Київради.

Вони також створили петицію щодо заборони закриття міських річок в колектори, зокрема річки Либідь, яка набрала необхідну кількість голосів всього за декілька днів. Але міський голова Віталій Кличко петицію не підтримав.