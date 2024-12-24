Будинок вчителя та садиби Терещенків і Мурашка планують відреставрувати

У найближчі три роки у Києві планують відреставрувати Будинок вчителя, садибу Терещенків та садибу Мурашка.

Про це повідомила депутатка Київради, заступниця голови КМДА Ганна Старостенко в етері Київ FM.

Зокрема, йдеть про протиаварійні, консерваційні та реставраційні роботи на об’єктах культурної спадщини, які перебувають у комунальній власності.

"Ми готові виділяти з бюджету міста Києва кошти для таких об’єктів, як Будинок вчителя, який постраждав від ракетних обстрілів, садиба Терещенків, яку цього року повернули в комунальну власність, садиба Мурашко", – додала Старостенко.

Раніше ми писали, що "Фундація спадщини Терещенків" наполягає на обов’язковій реставрації будівлі, а не реконструкції, тобто збереженні її історичного вигляду.

Нагадаємо, що у 2021 році стало відомо, що на території садиби Мурашка хочуть створити Міський культурний центр . Зокрема, планували облаштувати музей родини Мурашка, а також творчі студії для дітей і дорослих. Однак нещодавно стало відомо, що через брак фінансування з цільової програми "Столична культура" прибрали створення Міського культурного центру "Садиба Мурашка".