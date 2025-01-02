Найпопулярніші українські фільми за останні 5 років – список від платформи TakFlix
Cтрімінгова платформа TakFlix зібрала 30 найпопулярніших українських фільмів за останні 5 років.
У списку – найкращі українські стрічки у 5 категоріях: ігрове кіно, документалістика, короткі метри, класика і анімація. У кожній категорії обрали 5 фільмів:
Ігрове кіно
- Мої думки тихі
- Я працюю на цвинтарі
- Стоп-Земля
- Люксембург, Люксембург
- Додому
Документалістика
- Вусатий фанк
- Байконур
- Співає ІФТКЕ
- Жива ватра
- Зошит війни
Короткі метри
- Вхід через балкон
- Я не хотіла робити фільм про війну
- Голубівники Києва
- ГКЧП
- Капітан Бровари
Класика
- Тіні забутих предків
- Пропала грамота
- Земля
- Білий птах з чорною ознакою
- Чи вмієте ви жити?
Анімація
- Кохання
- YoYo. 1-й епізод: Baby cut
- Глибока вода
- Віктор_Робот
- Ach So
Платформу TakFlix заснували 2020 року як онлайн-кінотеатр українських фільмів. За 5 років у його каталозі з'явилися 220+ якісних українських фільмів. Команда TakFlix популяризує класичне українське кіно, а також відкриває нові імена.
Опубліковано: 02 січня 2025