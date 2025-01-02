Найпопулярніші українські фільми за останні 5 років – список від платформи TakFlix

Cтрімінгова платформа TakFlix зібрала 30 найпопулярніших українських фільмів за останні 5 років.

У списку – найкращі українські стрічки у 5 категоріях: ігрове кіно, документалістика, короткі метри, класика і анімація. У кожній категорії обрали 5 фільмів:

Ігрове кіно

Документалістика

Вусатий фанк

Байконур

Співає ІФТКЕ

Жива ватра

Зошит війни

Короткі метри

Класика

Тіні забутих предків

Пропала грамота

Земля

Білий птах з чорною ознакою

Чи вмієте ви жити?

Анімація

Кохання

YoYo. 1-й епізод: Baby cut

Глибока вода

Віктор_Робот

Ach So