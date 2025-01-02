Найпопулярніші українські фільми за останні 5 років – список від платформи TakFlix

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Анна Григораш
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Cтрімінгова платформа TakFlix зібрала 30 найпопулярніших українських фільмів за останні 5 років.

У списку – найкращі українські стрічки у 5 категоріях: ігрове кіно, документалістика, короткі метри, класика і анімація. У кожній категорії обрали 5 фільмів:

Ігрове кіно

Документалістика

  • Вусатий фанк
  • Байконур
  • Співає ІФТКЕ
  • Жива ватра
  • Зошит війни

Короткі метри

Класика

Анімація

  • Кохання
  • YoYo. 1-й епізод: Baby cut
  • Глибока вода
  • Віктор_Робот
  • Ach So

Платформу TakFlix заснували 2020 року як онлайн-кінотеатр українських фільмів. За 5 років у його каталозі з'явилися 220+ якісних українських фільмів. Команда TakFlix популяризує класичне українське кіно, а також відкриває нові імена.

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Опубліковано: 02 січня 2025
Кіно на БЖ Takflix
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