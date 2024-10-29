Меню на Гелловін: 12 ідей закусок і коктейлів

Гелловін чи Хелловін — називайте, як схочете. Проте якщо плануєте святкувати його 31 жовтня, радимо подумати про відповідні страви та напої на святковому столі.

Перше, що спадає на думку, коли мова йде про Halloween food, — це печиво у формі пальців або сосиски-мумії. Так, це дуже цікаві й доречні страви на Гелловін, але, на наш погляд, вже дещо банальні. Тож ми маємо для вас дюжину свіжих ідей закусок і коктейлів.

Очі з моцарели

Фото: Instagram/briatifoods

Це, мабуть, найпростіша закуска, яку можна вигадати на Гелловін. Готується вона дуже просто, з приготування впораються навіть найменші діти, яких можна долучити до процесу. Кількість інгредієнтів не вказуємо, все залежить від кількості гостей, яких ви хочете пригостити такою закускою.

Знадобиться:

бебі моцарела

хамон або прошуто

зелені оливки без кісточок

різані чорні оливки

Як готувати:

З моцарели злити рідину, загорнути кожну кульку в скибочку хамону чи прошуто. У зелені оливки вставити шматочки порізаних маслин, сформувавши очі. Вставити оливкові “очі” на кульки моцарели. Закуска готова!

Печиво-павучки

Фото: Instagram/chefituporlando

Ще одна дуже проста страва на Гелловін, яку можна приготувати нашвидкуруч. Знадобиться лише печиво і солодка соломка. Взагалі-то, щоб приготувати такий снек, підійде будь-яке печиво з наповнювачем. Проте краще буде, якщо ви оберете темне, як от Oreo. Знову-таки — кількість інгредієнтів залежить від кількості гостей, яких ви плануєте частувати.

Знадобиться:

печиво Oreo

солодка соломка

солодка посипка

Як готувати:

Соломку розламати на 2 або 3 частини залежно від довжини. Обережно роз’єднати половинки печива так, щоб на обох половинках лишився кремовий наповнювач. Викласти 3 шматочки соломки праворуч і 3 шматочки ліворуч на внутрішній бік однієї з половинок печива. З'єднати половинки печива та зробити очі з їстівного декору — можна використовувати декоративну посипку або зробити очі із крапель білого розтопленого шоколаду.

Страшна огіркова салатка

Фото: Instagram/nutritionstutorial

Ще одна надпроста страва, для приготування якої знадобляться лише огірки та ваша улюблена заправка для салату. У нас це — суміш рисового оцту, соєвого соусу та кунжутної олії. Проте ви можете використати духмяну соняшникову олію, а замість рисового взяти будь-який інший оцет або лимонний сік.

Знадобиться:

великі огірки — 2-3 шт.

кунжутна олія — 2 ст. л.

рисовий оцет — 1 ч. л.

соєвий соус — 1 ч. л.

пластівці чилі — на смак

Як готувати:

Огірки помити, нарізати кружальцями. Паличками для суші вирізати в кожному кружальці оченята, ножем сформувати зубки. Скласти огіркові черепи в салатну миску. У невеличкій мисці змішати кунжутну олію, рисовий оцет, чилі та соєвий соус. Отриманою заправкою полити огірки та обережно перемішати.

Антипасті-мумія

Фото: Іnstagram/tanyamichellethemamalife

Ще один дуже простий, але при цьому моторошно-веселий рецепт. Знадобиться лише кружальце сиру камамбер, готове листкове тісто, улюблені фрукти та свіжий багет. Готується така страва лише 15 хвилин і добре доповнюватиме келих улюбленого вина або кухлик моторошного коктейлю.

Знадобиться:

камамбер — 1 шт.

листкове тісто — 100 г

виноград — 500 г

груша — 1 шт.

зелене яблуко — 1 шт.

червоне яблуко — 1 шт.

багет — 1 шт.

яйце — 1 шт.

Як готувати:

Листкове тісто розморозити, якщо воно було в морозилці. Розкачати на присипаній борошном поверхні, нарізати тонкими смужками. Камамбер дістати з паковання, зробити надрізи зверху. На бажання можна в надрізи вставити зубчики часнику та гілочки розмарину чи тим'яну. Загорнути камамбер у тісто, змастити тісто збитим яйцем за допомогою кулінарного пензлика. Викласти на застелене пергаментом деко і поставити в нагріту до 180 градусів духовку. Запікати, поки тісто не зарум'яниться зверху. Поки сир запікається, нарізати багет шматочками, яблука і грушу — тонкими скибками. Викласти все на плаский таріль, додати виноград. У центр викласти готовий сир і подавати, поки гарячий.

Бургери-монстри

Фото: Instagram/jenan_zammar

З гострими сирними “зубами”, “язичками” із солоних огірків та “очима” із фаршированих оливок — ці гамбургери-монстри ідеально підходять для тематичної вечірки на Гелловін.

Знадобиться:

булочки для бургерів — 4 шт.

котлети — 4 шт.

твердий сир — 4 скибки

майонез — 4 ст. л.

кетчуп або томатний соус — 4 ст. л.

салатне листя (ромен або латук) — 4 шт.

великий солоний огірок — 1 шт.

фаршировані оливки — 8 шт.

Як готувати:

Приготувати котлети. Вони можуть бути з будь-якого м'яса — яловичини, курки, індички або свинини. Ви можете посмажити їх, запекти в духовці або приготувати на парі. Булочки для бургерів розрізати навпіл уздовж, підсушити в нагрітій духовці або на сковороді без масла. Ніжні половинки намазати майонезом. Верхні половинки поки не чіпати. Огірок нарізати вздовж тонкими пластинками на 4 частини. На слайсах сиру зробити трикутні надрізи, щоб вони були схожі на зуби. На нижні половинки, змащені майонезом, викласти по одному салатному листку, зверху покласти котлетку, на неї — сирні “зуби” та пластинку солоного огірка, щоб вона звисала наче язичок. Викласти на кожен бургер по одній столовій ложці кетчупу або улюбленого томатного соусу. Накрити верхніми половинками булочок, встромити в кожен бургер по дві зубочистки, які прикрасити фаршированими оливками наче очима.

Якщо ви хочете приготувати домашній майонез для таких бургерів, маємо чудові рецепти майонезу від італійського шефа Марко Черветті.

Моторошна піца

Фото: Instagram/mychemical_pumpkin

Моторошна піца — одна із найпопулярніших страв на Гелловін. Хтось заморочується і вирізає власноруч замішане тісто у формі черепів, хтось — вирізає привидів із моцарели. Ми пропонуємо полегшений варіант: використати готове тіста для піци та зробити черепи з грибів-печериць.

Знадобиться:

тісто для піци — 1 шт.

томатний соус для піци — 3-4 ст. л.

моцарела — 1 велика кулька

помідор — 1 шт.

печериці — 5 шт.

Як готувати:

Тісто для піци розморозити, якщо воно було у вас у морозильнику. Розкачати на присипаній борошном поверхні, сформувавши невеличкі бортики, та змастити томатним соусом, не заходячи на бортики. Моцарелу й томати нарізати тонкими кружальцями. Викласти на тісто спочатку сир, зверху — томати. Гриби почистити від землі (але не мити!), розрізати навпіл. У кожній половинці в шапочці зробити по дві дірочки, сформувавши очі. Викласти на піцу в довільному порядку. Поставити в нагріту до максимуму духовку та запікати 10-15 хвилин — точний час залежить від потужності вашої духовки. Сир має розплавитися, а бортики — засмагнути, але не згоріти.

До речі, томатний соус для піци також можна приготувати власноруч. Покроковий рецепт дивіться тут .

Меренги-привиди

Фото: Instagram/latelier_de_fred10

Маленькі меренги-привиди стануть чудовим десертом до святкового чаювання. І не варто боятися готувати меренги, це не так вже й складно. Єдине, що варто знати пару секретів. Перший: білки мають бути обов'язково холодними, не кімнатної температури. Другий: збивати яйця треба в сухій скляній мисці. Саме скляній, так, а не, скажімо, алюмінієвій чи пластиковій.

Знадобиться:

яєчний білок — 100 г

цукор — 200 г

ванільний цукор — 5 г

лимонний сік — 1 ч. л.

чорний шоколад — 50 г

Як готувати:

Скласти холодні білки в суху скляну миску, збити міксером. Додати до білків ванільний цукор і лимонний фреш і збивати хвилину-дві до середніх піків, тобто маса має трошки загуснути. Поступово додати звичайний цукор, постійно збиваючи міксером. Збиваємо 7-10 хвилин до високих піків: білкова маса має добре загуснути і стати повітряно-тягучою. Готову масу перекласти в кондитерський мішок з насадкою. Деко застелити пергаментом і “відсадити” на нього маленькі безешки. Поставити в нагріту до 100 градусів духовку і запікати від 45 до 60 хвилин, точний час залежить від особливостей вашої духовки. Готові безе викласти на тарілку та намалювати очі й рот розтопленим шоколадом. Для того, щоб розтопити шоколад, його треба поламати на шматочки, скласти в металеву миску та постави. Або ж розтопити в мікрохвильовці. Малювати мармизки можна пензликом, зубочисткою або паличками для суші.

Гарячі канапки з привидами

Фото: Instagram/okunonolife

Ще одна страва, яку можна приготувати нашвидкуруч. Знадобиться лише хліб, томатний соус і сир. А ще — формочка для печива у формі привида, бо це значно полегшить приготування страви. Інакше доведеться вирізати привидів вручну, а це трошки довго.

Знадобиться:

тостовий хліб

кетчуп або інший томатний соус

твердий сир скибочками

Як готувати:

Шматочки хліба намазати кетчупом або іншим улюбленим томатним соусом. Із сиру вирізати фігурки привидів і розкласти на соус. На бажання можна також вирізати із сиру зірочки. Викласти хліб на деко та поставити в нагріту до 200 градусів духовку на 5 хвилин. Сир має трошки нагрітися, але не розплавитися, бо так він втратить форму.

Вампірський лимонад

Фото: Instagram/thewhistlingkettle

Цей вампірський лимонад можна приготувати як з алкоголем, так і без. Головне — приготувати лимонад і подавати його зі шприцами, наповненими червоною рідиною. У шприці можна налити томатний або вишневий сік, апероль, кампарі чи мартіні фієро або ж полуничний або малиновий лікер.

Знадобиться:

лимони — 3 шт.

цукор — 1 склянка

вода — 1 склянка

мінеральна вода — на смак

червоний напій — для подачі

Як готувати:

Зварити сироп: цукор залити склянкою води та нагрівати на повільному вогні, помішуючи, до повного розчинення. Готовий сироп остудити. З двох лимонів вичавити сік, один нарізати кружальцями або півкільцями. Додати шматочки лимонів у глечик, банку чи пляшку Залити мінеральною водою — точна кількість води залежить від того, наскільки солодкий лимонад ви хочете. Перемішати, поставити в холодильник мінімум на три години перед подачею. Подавати з льодом та зі шприцами, які наповнити алкогольною чи безалкогольною червоною рідиною.

Неприємний гарбузик

Фото: Instagram/nutrientdensentp

І ще одна проста закуска для святкування Гелловіну. Найскладніше завдання тут — це вирізати мармизку в гарбуза, оскільки овоч дуже тугий. Якщо немає бажання довго вирізати, можна вирізати дише рот, а очі й брови намалювати на гарбузі чорним фломастером. Подавати такий гарбуз ми рекомендуємо із соусом гуакамоле та кукурудзяними чипсами начос.

Проте рецепт не є сталим, мексиканську намазку з авокадо можна замінити улюбленим паштетом або кисломолочним сиром із зеленню, а замість чипсів можна подати улюблені грінки, скибочки свіжого багета або домашні сухарики.

Знадобиться:

невеликий гарбуз — 1 шт.

стигле авокадо — 2 шт.

помідор — 1 шт.

часник — 2 зубчики

синя цибуля — 1 шт.

сіль, перець — на смак

лимон — 1/4 шт.

чипси начос — для подачі

Як готувати:

Приготувати гуакамоле. Авокадо розрізати навпіл, видалити кісточки. Ложкою дістати мʼякуш і перекласти його в миску. Помідор порізати маленькими кубиками, часник пропустити через прес, цибулю дрібно нашаткувати. Додати все до авокадо. Посолити, поперчити, збризнути соком чверті лимона і добре перемішати. Гарбуз помити, зрізати низ, щоб він стійко стояв на тарілці. Вирізати ножем або намалювати рот, очі та брови. Покласти гарбуз на великий плаский таріль, з рота викласти доріжку з гуакамоле, збоку викласти чипси.

Якщо ви планували приготувати щось солодке з гарбузом, маємо чудову добірку гарбузових десертів бренд-шефа ресторанних проєктів Fozzy Group Марко Черветті .

Коктейль з оком

Фото: Instagram/philadelphiadistilling

Сам коктейль тут не такий вже важливий — ви можете налити в склянку будь-що, починаючи від звичайного червоного вина або соку (червоний апельсин, вишня, смородина дуже добре підійдуть) і закінчуючи коктейлями на кшталт Негроні або Кривавої Мері.

Фішка цього напою — в “очах”, якими прикрашають склянки. З чого їх можна зробити? Нижче даємо кілька варіантів:

лічі;

маленька цибулька;

креветки.

З лічі все більш-менш зрозуміло, цей фрукт в чищеному виді дуже схожий на око, бо має світлий желеподібний м'якуш. Його можна розрізати навпіл як сливку і частину з кісточкою насадити на шпажку чи зубочистку — око готове. А от з цибулею та креветками ситуація трошки складніша.

Щодо цибулі, то тут підійде білі маленькі мариновані цибулинки. З них треба дістати серединку, а ямку заповнити половинкою чорної оливки. Все добре скріпити шпажкою.

А от з креветками трошки інша схема. Чорні оливки тут знадобляться цілі (бажано без кісточок), навколо них треба закрутити кільцем креветку і закріпити зубочисткою. Креветки краще за все брати великого розміру і вони мають бути варені або мариновані — так вони більше скидатимуться на око.

Гарбузове лате

Фото: Іnstagram/angel55321

Ну і куди ж без гарбузового лате цієї пори року. Щоб зробити напій святковим, радимо подавати його в кухликах із гарбузиків: для цього треба у невеликих гарбузів зрізати вершечки і вишкребти серединку. І, звісна річ, вирізати страшну мармизку збоку.

Покроковий рецепт гарбузового лате можна подивитися тут. Якщо ви бажаєте “дорослу” версію лате, тобто з алкоголем, радимо додати до списку інгредієнтів коньяк або лікер Бейліз. Тільки майте на увазі, що алкоголь в гарбузове лате треба додавати перед тим, як ви вливатиме збите молоко.