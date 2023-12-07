Будівельники продовжили рити котлован впритул до "Будинку з комахами"

7 грудня будівельники відновили незаконні роботи на Володимирській, 95 біля «Будинку з комахами», 1893 року.

Про це пише "Цегла".

"Будівельна техніка риє котлован. Надалі тут планується спорудження підземного паркінгу. Бурові палі зачепили верхній водоносний горизонт, тож тепер тут утворилося невеличке «підземне» озеро", - сказано у повідомленні.

Також повідомляється, що на місце прибуда поліція та опитала будівельників.

Нагадаємо, що нещодавно, попри заборонні приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, будівельники почали незаконні будівельні роботи в охоронній зоні памʼятки на Володимирській, 95. Вони зробили підкоп під пам’ятку архітектури. Через це будівля дала тріщини й почала просідати.

Після цього будівельні роботи вдалося зупинити активістам. Згодом місцеві мешканці та активісти закрили вʼїзд для будівельної техніки біля «Будинку з комахами». Зрештою разом із правоохоронцями роботи вдалося зупинити.

Раніше ми писали, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи . Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив , що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: Цегла