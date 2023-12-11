Забудовник "Будинку з комахами" підписав з КМДА меморандум про збереження пам'ятки архітектури

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Валерія Гуржий
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Забудовник памʼятки архітектури на вулиці Володимирській, 93 підписав з Департаментом культурної спадщини КМДА меморандум щодо збереження памʼятки та убезпечення від руйнування з боку сусіднього будівництва.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Текстом угоди передбачено:

  • укладення охоронного договору на памʼятку - Будинок Марії Станіславської, 1893 року
  • проведення невідкладних протиаварійних робіт та консервація памʼятки
  • розробка науково-проектної документації щодо реставрації памʼятки

Також забудовник пообіцяв припинити рух техніки на сусідній ділянці в бік памʼятки та підсилити фундамент.

Нагадаємо, що нещодавно, попри заборонні приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, будівельники почали незаконні будівельні роботи в охоронній зоні памʼятки на Володимирській, 95. Вони зробили підкоп під пам’ятку архітектури. Через це будівля дала тріщини й почала просідати.

Після цього будівельні роботи вдалося зупинити активістам. Згодом місцеві мешканці та активісти закрили вʼїзд для будівельної техніки біля «Будинку з комахами». Зрештою разом із правоохоронцями роботи вдалося зупинити.

Раніше ми писали, що у квітні цього року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом «капітального ремонту». Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи. Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив, що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: Дмитро Перов

Як думаєте це врятує пам'ятку?
Опубліковано: 11 грудня 2023
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