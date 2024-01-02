СБУ виявила вуличні камери у Києві, які допомагали росіянам атакувати місто

Служба безпеки демонтувала камери, що транслювали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва під час ракетної атаки росіян 2 січня.

“Мова йде про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження, які були зламані російськими спецслужбами, щоб шпигувати за Силами оборони у столиці”, – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними кіберфахівців СБУ, один із пристроїв знаходився на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

Але внаслідок хакерського зламу агресор отримав віддалений доступ до управління цією вебкамерою. Проникнувши до її налаштувань, спецслужби рф змінювали кут огляду та під’єднали її до стрімінгової платформи в YouTube.

Таким чином, окупанти приховано фіксували всю візуальну інформацію у діапазоні роботи камери.

Інший пристрій зовнішнього спостереження заблоковано в одному з житлових комплексів Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації прилеглої території, у тому числі об’єктів критичної інфраструктури.

За інформацією СБУ, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки і коригування ударів по Києву.

СБУ закликає власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції зі своїх пристроїв, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ .

Станом на 16:00, внаслідок масованої атаки на Київ 2 січня дві людини загинули, 49 людей постраждали. Зокрема, серйозно постраждала багатоповерхівка на Солом’янці , у Подільському районі згорів автосалон і кілька десятків авто. На Печерську уламки ракет впали на дах 9-ти поверхівки, також загоряння фіксували в Оболонському районі. А у Будинку кіно було вибито вікна .

Також ми писали, що внаслідок ракетної атаки постраждала левиця Юна , що мешкає у Центрі порятунку диких тварин під Києвом. Вона отримала серйозну контузію.