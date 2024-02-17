Художниця Фуллен планує намалювати у Києві мурал із Залужним

Художниця Євгенія Фуллен, яка безконтрольно малює мурали у Києві, збирається створити нову роботу з зображенням Валерія Залужного у Подільському районі.

Про це вона повідомила у інтерв’ю Liga.net.

Також Фуллен планує створити мурал у пам’ять про загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла, “Да Вінчі”.

“Є ідея разом з командою реалізувати серію муралів у Європі — я хочу створити стінописи у декількох країнах, зобразити героїв їх найбільш відомих творів. У чому точно впевнена — мурал, який нам не вдалось завершити на Січових, ми в оригінальному вигляді втілимо у Франції”, — сказала Євгенія Фуллен.

Окрім цього, художниця намалювала мурал на фасаді хореографічної школи №1, що на Виноградарі. За її словами цей мурал тимчасовий, бо цього року школу планують утеплювати, і малюнок буде закритий утеплювачем.

“Але ми потім зробимо такий самий — на нормальній, утепленій стіні”, — прокоментувала Фуллен.

Як відомо, на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, художниця Євгенія Фуллен почала малювати мурал . Тоді обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Згодом художниця оновила ескіз . На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері. Художницю зобов’язали замалювати мурал власним коштом.

За словами Євгенії Фуллен, мурал досі не замалювали.

“Для цього потрібен дозвіл від ДОКС. Ми подали відповідні документи, що хочемо зафарбувати мурал. І вже чотири місяці чекаємо відповіді. Я питала, чи можна зробити це без документів. Кажуть — ні, чекайте на відповідь”, — каже Фуллен.

Раніше ми писали, що у Києві заборонили створювати нові мурали . Попередньо передбачено, що процес погодження ескізів буде включати експертну оцінку, громадське обговорення, отримання дозволу від власників будівлі та отримання інших, передбачених законодавством дозволів та погоджень. Втім, Фуллен це не зупиняє. Нещодавно вона завершила роботу на моденістській будівлі хореографічного училища на Виноградарі.