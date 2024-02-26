Будинку Замкова не повернуть статус памʼятки: петицію відхилили

Міський голова Києва Віталій Кличко відхилив петицію щодо повернення статусу памʼятки будинку Замкова.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

За його словами про відмову повідомили, надіславши лист на пошту.

Як відомо, забудовник позбавив статусу будівлю на вул. Франка, 26, щоб реконструювати її в ТРЦ.

Нагадаємо, що будівлю звели в 1899 році на замовлення адвоката Окружного суду Київської губернії — Семена Григоровича Замкова в стилі класицизм. У радянський період тут розташовувалося комунальне житло, а вже в часи незалежності — комерційні приміщення та архів суду.

Протягом минулого року в будинку Замкова зняли з даху будівлі оригінальні перекриття кінця 19 століття і почали зводити надбудову. Уже цьогоріч забудовник продовжив руйнувати частини споруди попри відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, що в грудні 2023 року земельна комісія Київради проголосувала за передачу ділянки з будинком під будівництво ТРЦ. Раніше дім позбавили статусу пам’ятки історії.

У зв'язку з цим кияни створили петицію на захист будинку та повернення йому раніше наданого статусу.

У лютому 2024-го на активіста Дмитра Перова відкрили кримінальне провадження через те, що він перешкоджає зводити надбудову на будинку Замкова. Також, коли Перов намагався завадити вивезенню з садиби історичних деревʼяних балок, прораб вдарив його та відволік його в сторону. Через це активіст має забій і перелом ребра.

Фото: Дмитро Перов