5 локацій у Києві, де демонтували МАФи з початку року

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Валерія Гуржий
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З початку року у Києві пройшли рейди з демонтажу об'єктів стихійної торгівлі, які розміщуються на тротуарах, псують загальний вигляд вулиць та заважають проходу пішоходів до зупинок та метро.

Зібрали 5 локацій у Києві, де з початку року демонтували МАФи, будки та палатки.

На Андріївському узвозі

На початку лютого поліція та представники КП "Поділ благоустрій" провели рейд та видали приписи прибрати стихійну торгівлю на узвозі. Це сталося не вперше. До цього у 2018 році на Андріївському узвозі вже зносили торгові кіоски з сувенірами. Тоді ж старі сувенірні ряди хотіли перенести на Алею художників.

На Оболоні

У середині лютого фахівці КП “Київблагоустрій” демонтували незаконі МАФи в Оболонському районі. Під час цих робіт постраждало сімейство їжаків, які зимували під цими будками. Після цього прийняли рішення виїжджати на демонтаж незаконних точок з ветеринарами, аби запобігти загибелі та травмуванню тварин у майбутньому.

Біля "Почайної" та "Мінської"

У середині лютого фахівці КП "Київблагоустрій" демонтували понад 60 незаконних кіосків і наметів біля станцій метро "Почайна" та "Мінська", які створювали перешкоди на шляху евакуації людей до станцій метро, які під час війни слугують ще й укриттями.

На Старовокзальній

У середині січня цього року фахівці КП “Київблагоустрій” біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю “Старовокзальна” демонтувавали незаконні МАФи.

Біля "Либідської"

У кінці лютого біля станції метро "Либідська" на вулиці Велика Васильківська прибрали МАФи, які стояли на тротуарі та заважали людям рухатися до зупинки громадського транспорту. Вільну від будок територію планують привести до ладу, висадити зелені насадження та відновити асфальтове покриття.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва, Подільська РДА, КП “Київблагоустрій”

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Опубліковано: 26 лютого 2024
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