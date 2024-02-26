5 локацій у Києві, де демонтували МАФи з початку року

З початку року у Києві пройшли рейди з демонтажу об'єктів стихійної торгівлі, які розміщуються на тротуарах, псують загальний вигляд вулиць та заважають проходу пішоходів до зупинок та метро.

Зібрали 5 локацій у Києві, де з початку року демонтували МАФи, будки та палатки.

На початку лютого поліція та представники КП "Поділ благоустрій" провели рейд та видали приписи прибрати стихійну торгівлю на узвозі. Це сталося не вперше. До цього у 2018 році на Андріївському узвозі вже зносили торгові кіоски з сувенірами. Тоді ж старі сувенірні ряди хотіли перенести на Алею художників.

У середині лютого фахівці КП “Київблагоустрій” демонтували незаконі МАФи в Оболонському районі. Під час цих робіт постраждало сімейство їжаків, які зимували під цими будками. Після цього прийняли рішення виїжджати на демонтаж незаконних точок з ветеринарами, аби запобігти загибелі та травмуванню тварин у майбутньому.

У середині лютого фахівці КП "Київблагоустрій" демонтували понад 60 незаконних кіосків і наметів біля станцій метро "Почайна" та "Мінська", які створювали перешкоди на шляху евакуації людей до станцій метро, які під час війни слугують ще й укриттями.

У середині січня цього року фахівці КП “Київблагоустрій” біля кінцевої зупинки швидкісного трамваю “Старовокзальна” демонтувавали незаконні МАФи.

У кінці лютого біля станції метро "Либідська" на вулиці Велика Васильківська прибрали МАФи, які стояли на тротуарі та заважали людям рухатися до зупинки громадського транспорту. Вільну від будок територію планують привести до ладу, висадити зелені насадження та відновити асфальтове покриття.

Фото: Департамент територіального контролю міста Києва, Подільська РДА, КП “Київблагоустрій”