У Києві з’явився мурал із Грушевським від команди художниці Фуллен

Митець із команди Євгенії Фуллен, яка безконтрольно малює мурали у Києві, створив нову роботу з зображенням Михайла Грушевського у Святошинському районі.

Про це пише Успіх in UA.

Стінопис з’явився за адресою: вул. Михайла Котельнікова, 51. Його автор — Самий Кучерявий.

“Дуже важливо популяризувати історію України, і адаптувати це під сучасний світ. Ми плануємо створити серію муралів по Києву і намалювати українських поетів та видатних діячів”, – повідомила Євгенія.

Нагадаємо, що нещодавно вона повідомила, що збирається створити нову роботу з зображенням Валерія Залужного у Подільському районі і мурал у пам’ять про загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла, “Да Вінчі”.

Як відомо, на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, художниця Євгенія Фуллен почала малювати мурал . Тоді обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Згодом художниця оновила ескіз . На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері. Художницю зобов’язали замалювати мурал власним коштом. За словами Євгенії Фуллен, мурал досі не замалювали, бо для цього потрібен дозвіл від ДОКС.

Раніше ми писали, що у Києві тимчасово заборонили створювати нові мурали і планують створити комісію , яка буде погоджувати ескізи й локації нових стінописів. Попри це, нещодавно Євгенія Фуллен завершила роботу на модерністській будівлі хореографічного училища на Виноградарі.

Фото: Євгенія Фуллен