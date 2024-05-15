Євген Клопотенко збирає киян і владу для створення інвестпроєкту розвитку Житнього ринку

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Ірина Маймур
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Євген Клопотенко ініціював громадські обговорення для створення інвестпроєкту розвитку Житнього ринку.

Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Для обговорення Євген збирає представників місцевої влади, адміністрації ринку, бізнесу, а також активістів, урбаністів та жителів Подолу.

“Вже у червні зберемося у стінах Київської міської ради та сформуємо спільний погляд в майбутнє ринку, що фактично стане основою майбутнього інвест-проєкту і вже міська влада вирішить, яка форма буде найкраща для його реалізації”, — написав Клопотенко.

Зареєструватися на збори можна за посиланням.

Дату та час громадських обговорень повідомлять додатково.

Раніше ми писали, що 19 березня стало відомо, що влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів, які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Зрештою 12 квітня КМДА скасувала аукціон щодо оренди Житнього ринку, який був запланований на 15 квітня.

Фото: Євген Клопотенко

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Опубліковано: 15 травня 2024
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