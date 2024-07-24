До садиби Зеленських знову привезли будівельну техніку — активісти

До садиби Зеленських приїхала будівельна техніка, активісти заявляють про намір забудовника знести залишки будівлі.

Про це написав активіст Дмитро Перов.

“На Садибу Зеленських, 1890 р. знову завезли техніку!! Будуть зносити вхідну групу і заливати моноліт”, — наголосив Перов.

Він додав , що наразі прокладають кабель, щоб відновити роботи на об’єкті.

Нагадаємо, напередодні Міністерство культури визнало садибу Зеленських памʼяткою архітектури .

Також представник забудовника завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю садиби .

19 липня забудовник ЖК “Тургенєвъ” зніс двоповерхову садибу Зеленських 1890 року будівництва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

Міська влада Києва заявила, що подасть до суду на забудовника , який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Тепер на місці історичної пам’ятки планують спорудити ЖК “Тургєневъ”.

Фото: Дмитро Перов