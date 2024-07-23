Забудовник заявив, що відновить садибу Зеленських власним коштом

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Наталія Габрух
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Представник забудовника завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю садиби Зеленських.

Про це повідомив депутат від фракції “Удар” у Київській міській раді Дмитро Білоцерковець.

“Місто змусило забудовника відновити садибу Зеленських, яку він пошкодив. Представник забудовника зробив відповідну заяву на камеру. Щойно після палкої дискусії під час засідання консультативної ради департаменту культурної спадщини представник власника садиби Зеленських завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю”, — написав Дмитро Білоцерковець.

За його словами, власник, департамент культурної спадщини КМДА та представники громади підписали відповідний меморандум, згідно з яким власник має повернути будівлю до первісного стану.

“Нарешті включилися і правоохоронці: працівники поліції проводять обшуки у власників будинку та в будівельній компанії, яка вирішила, що знести будівлю, якій мали надати статус пам’ятки культурної спадщини це ок. Не ок. Будуть відповідати”, — додав Білоцерковець.

Також співвласнику садиби Зеленських, який дав вказівку на її знесення попри арешт, оголосили підозру, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Його дії кваліфіковано як умисне знищення майна, на яке судом накладено арешт. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі.

Вирішується питання про притягнення до кримінальної відповідальності й інших осіб, які брали участь у незаконному знесенні будівлі.

Нагадаємо, що 19 липня забудовник ЖК “Тургенєвъ” зніс двоповерхову садибу Зеленських 1890 року будівництва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано, і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження.

Міська влада Києва заявила, що подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Тепер на місці історичної пам’ятки планують спорудити ЖК “Тургєневъ”.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 23 липня 2024
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