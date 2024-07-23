Мінкульт визнав садибу Зеленських пам'яткою архітектури

Міністерство культури визнало садибу Зеленських памʼяткою архітектури.

Про це повідомила "Цегла".

Відповідне рішення члени Експертної ради підтримали одноголосно. Також вони зобов'язали Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести садибу Зеленських до переліку памʼяток міста Києва.

Раніше ми писали, що 22 липня 2024 року Консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення Садиби Зеленських, 1890 року до переліку пам'яток міста Києва. Ця відмова виключає юридичний механізм щодо зобовʼязання її відновлення згідно ЗУ "Про охорону культурної спадщини".

Після чого представник забудовника завірив громаду та владу міста, що власним коштом відновить знищену будівлю садиби Зеленських.

Нагадаємо, міська влада Києва подасть до суду на забудовника, який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов, Національна поліція