Після відновлення Житній ринок збереже свій вигляд та функціонал: подробиці

Вигляд історичної будівлі Житнього ринку та його функціонал залишиться незмінним після відновлення.

Про це стало відомо під час першого засідання робочої групи з відновлення Житнього ринку, повідомляє КМДА.

Зазначається, що зараз на Житньому ринку необхідно провести обстеження технічного стану, зробити ремонт, полагодити дах тощо. Протягом трьох місяців робоча група має обрати сучасний формат роботи ринку. Зокрема, для цього планують залучити людей, які раніше не відвідували його, а також, можливо, створити нові сучасні локації всередині.

Приміщення ринку на вулиці Верхній Вал, 16 збудували ще в 1980 році. І після понад 40 років експлуатації воно потребує капітального ремонту, щоб відповідати сучасним реаліям.

Раніше ми писали, що у Києві створили робочу групу, яка шукатиме шляхи приведення будівлі Житнього ринку, розташованої на вул. Верхній Вал, 16 до належного технічного стану. До неї також увійшов кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Нагадаємо, що 19 березня влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Фото: Геннадій Кривошея