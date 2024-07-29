У Києві створили робочу групу, яка займатиметься відновленням Житнього ринку: до неї увійшов Клопотенко

У Києві створили робочу групу, яка шукатиме шляхи приведення будівлі Житнього ринку, розташованої на вул. Верхній Вал, 16 до належного технічного стану.

Про це повідомив голова Громадської ради при КМДА Геннадій Кривошея.

Робоча група має підготувати свої пропозиції і рекомендації щодо подальшої долі ринку. До складу цієї групи увійшли також представники Громадської Ради при КМДА 2021-2023 Олександр Лисенко та Тарас Білінський (голова Громради при Подільській РДА). Також до складу робочої групи включили Євгена Клопотенка, а її головою став Валентин Мондриївський.

Раніше ми писали, що 19 березня влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Фото: Геннадій Кривошея