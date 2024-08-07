Залишки садиби Зеленських почали розбирати попри заборону суду

Залишки садиби Зеленських почали розбирати вручну попри заборону суду.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Місцеві жителі зазначили, що будівлю розбирають ті ж самі будівельники, які зруйнували садибу 19 липня. Робітники вже встигли вивезти балки.

“Ділянка та будівля знаходяться під арештом, а замовник будівництва – під підпискою про невиїзд. Суд заборони проводити будь-які роботи на цій території”, – пише активіст.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

Раніше ми писали, що міська влада Києва подасть до суду на забудовника , який незаконно зніс садибу Зеленських ХІХ століття, а також на власника будівлі. До цього консультативна рада Департаменту охорони культурної спадщини КМДА втретє не підтримала включення садиби до переліку пам'яток міста Києва.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що н е заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов