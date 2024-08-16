Петиція із закликом розпустити Департамент культурної спадщини КМДА набрала голоси

Петиція із закликом розпустити Департамент охорони культурної спадщини КМДА набрала необхідну кількість голосів.

Автор петиції наголошує, що консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини КМДА є дорадчим органом при профільному Департаменті КМДА. А відповідно до положення про консультативну раду з питань охорони культурної спадщини рада є постійно діючим колегіальним органом скликаним для погодження вирішення питань щодо охорони та збереження культурної спадщини на території міста Києва.

"Однак, консультативна рада поточного скликання не відповідає визначеному цим положенням критеріям", – йдеться у петиції.

Він нагадує, що 22 липня 2024 року було провалено голосування за надання статусу будинку 1890 року побудови, більш відомого як Садиба міщан Зеленських, який зруйнував 19 липня 2024 року забудовник. А консультативна рада втретє розглядала пакет документів на статус памʼятки – вперше в 2022 та двічі у 2024.

"З огляду на означене, керівництво Департаменту, що не має політичної волі до захисту історії власного міста має піти у відставку", – сказано у тексті петиції.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

Нагадаємо, що консультативну раду з охорони культурної спадщини КМДА розпустили через захист інтересів забудовників.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано , і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження .

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що н е заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов