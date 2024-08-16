Петиція із закликом розпустити Департамент культурної спадщини КМДА набрала голоси

731
Валерія Гуржий
share share

Петиція із закликом розпустити Департамент охорони культурної спадщини КМДА набрала необхідну кількість голосів.

Автор петиції наголошує, що консультативна рада з питань охорони культурної спадщини Департаменту охорони культурної спадщини КМДА є дорадчим органом при профільному Департаменті КМДА. А відповідно до положення про консультативну раду з питань охорони культурної спадщини рада є постійно діючим колегіальним органом скликаним для погодження вирішення питань щодо охорони та збереження культурної спадщини на території міста Києва.

"Однак, консультативна рада поточного скликання не відповідає визначеному цим положенням критеріям", – йдеться у петиції.

Він нагадує, що 22 липня 2024 року було провалено голосування за надання статусу будинку 1890 року побудови, більш відомого як Садиба міщан Зеленських, який зруйнував 19 липня 2024 року забудовник. А консультативна рада втретє розглядала пакет документів на статус памʼятки – вперше в 2022 та двічі у 2024.

"З огляду на означене, керівництво Департаменту, що не має політичної волі до захисту історії власного міста має піти у відставку", – сказано у тексті петиції.

Садиба Зеленських — дерев'яна, облицьована цеглою будівля. Вона була збудована у 1890 році на замовлення купця Василя Маліна та прославилась завдяки проживанню тут сім'ї заможних міщан Зеленських у період з 1911 по 1915 роки.

Нагадаємо, що консультативну раду з охорони культурної спадщини КМДА розпустили через захист інтересів забудовників.

Раніше Департамент охорони культурної спадщини КМДА заявив, що знесення садиби відбулося несанкціоновано, і звернувся до правоохоронців з вимогою притягнути винних до відповідальності.

Згодом за фактом руйнування будівлі по вул. Кониського, 22 розпочато кримінальне провадження.

У червні Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовився зупиняти дію рішення Київського окружного адмінсуду щодо видачі дозволу на будівництво ЖК "Тургєневь" на місці садиби Зеленських. А у КМДА заявили, що не заборонятимуть будівництво ЖК “Тургеневъ” на місці садиби Зеленських.

Фото: Дмитро Перов

Як думаєте, чи розпустять Департамент культурної спадщини?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 16 серпня 2024
share share
Київський виш уперше увійшов до найтитулованішого світового рейтингу університетів Київський виш уперше увійшов до найтитулованішого світового рейтингу університетів У центрі Львова на даху 100-річної будівлі почали зводити надбудову. Міська влада дала дозвіл на будівництво У центрі Львова на даху 100-річної будівлі почали зводити надбудову. Міська влада дала дозвіл на будівництво Будівництво метро на Виноградар може відновитися вже у жовтні: подробиці Будівництво метро на Виноградар може відновитися вже у жовтні: подробиці Ветеранів і ветеранок безкоштовно навчать проєктуванню та монтажу сонячних станцій Ветеранів і ветеранок безкоштовно навчать проєктуванню та монтажу сонячних станцій
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.