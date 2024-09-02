Між станціями "Деміївська" та "Либідська" проїхався пробний поїзд, який побудували ще у 1955 році

У Києві між станціями метро "Деміївська" та "Либідська", які вже більше 9 місяців перебувають на ремонті, проїхав перший пробний поїзд.

Про це повідомив незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин.

Відомо, що у складі поїзду крім звичайних вагонів був і спеціальний вагон-лабораторія, він же колійний вимірювач, в якому встановлено пристрій для перевірки важливих параметрів стану колії. Результати задовільні, тому після цього одразу розпочався наступний етап – "обкатка" колії.

Як пише Vgorode.ua, цей вагон-лабораторія є найстарішим метровагоном, який був побудований ще у 1955 році.

Раніше повідомлялося, що у Києві завершується ремонт тунелю "синьої" гілки метро . За словами оглядача, новий тунель між станціями Либідська і Деміївська вже готовий.

Т унель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили 8 грудня 2023 року. Підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями вартуватимуть 21,2 млн грн .

У зв’язку з ремонтом тунелю від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили наземний транспорт , що дублює маршрути закритих станцій метро. Також між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацював "човниковий" рух поїздів .

Фото: Павло Авдокушин, Vgorode.ua