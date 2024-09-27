Суд визнав незаконним вирубування Мархалівського лісу під будівництво військового кладовища у Гатному

Київський окружний адміністративний суд визнав незаконною постанову Кабміну, на підставі якої вже почалися масові рубки Мархалівського лісу під будівництво військового кладовища.

Про це повідомили у КЕКЦ.

Раніше незалежна геологічна експертиза показала, що на місці, де планується будівництво Національного військового меморіального кладовища у Гатному, розміщено болото, а рубка лісу під будівництво кладовища піднімить рівень ґрунтових вод, а на місці майбутнього військового кладовища є взагалі заболоченні місця.

Державна установа “Національне військове меморіальне кладовище” зареєструвала право на безстрокове використання ділянок землі у Київській області, які будуть використані для створення меморіального комплексу. Також ми повідомляли, що Рада затвердила розташування Національного військового меморіального кладовища у Гатному.

Згодом стало відомо, що Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера. Потім у Мінветеранів пояснили, що компанія, яка виграла тендер на будівництво Національного військового меморіального кладовища "Білдінг ЮА", є тимчасовим об'єднанням підприємств, створеним для реалізації конкретного проєкту.

Перша черга будівництва військового кладовища передбачає створення секторів поховань, облаштування автостоянки та під’їзної дороги, встановлення огорожі, прокладку інженерних мереж, а також будівництво колумбарної стіни. Загалом буде передбачено 12036 могил для традиційних поховань та 720 ніш для колумбарію. Будівельні роботи першої черги мають завершити до кінця 2025 року.