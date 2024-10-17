Мурал з Кирилом Будановим на Подолі вимагають зафарбувати у КМДА: яка причина

Мурал з очільником ГУР Кирилом Будановим на бічному фасаді будинку-памʼятки архітектури місцевого значення на вулиці Введенська, 6 намалювали самовільно.

Про це повідомили у КМДА.

У Департаменті охорони культурної спадщини зазначили, що цей будинок охороняється чинним законодавством, оскільки занесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. А згідно з законом використання будинку-памʼятки має відбуватись із якнайменшими змінами чи доповненнями, щоб зберегти його елементи матеріальної автентичності, просторової композиції, елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.

"Тож Департамент видав приписи з вимогою привести фасад пам’ятки на вул. Введенська, 6 до належного стану. Разом із тим, Київ запропонує альтернативне місце в міському просторі, яке можна буде використати для реалізації цієї ініціативи – згідно з ухваленим Порядком та відповідними погодженнями", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що у Києві набув чинності новий порядок створення муралів на будівлях і спорудах.

Раніше Київрада наклала тримісячний мораторій на створення муралів у Києві. Це сталося після кількох скандалів, пов'язаних з безконтрольним створенням муралів , зокрема, на історичних будівлях Києва. Найбільше обурення киян викликали мурали художниці Євгенії Фуллен, яка малювала, зокрема, на стінах будинку на Січових Стрільців та на модерністській будівлі на Виноградарі .

Фото: сестри Фельдман