Мурал з Кирилом Будановим на Подолі вимагають зафарбувати у КМДА: яка причина
Мурал з очільником ГУР Кирилом Будановим на бічному фасаді будинку-памʼятки архітектури місцевого значення на вулиці Введенська, 6 намалювали самовільно.
Про це повідомили у КМДА.
У Департаменті охорони культурної спадщини зазначили, що цей будинок охороняється чинним законодавством, оскільки занесений до Державного реєстру нерухомих памʼяток України. А згідно з законом використання будинку-памʼятки має відбуватись із якнайменшими змінами чи доповненнями, щоб зберегти його елементи матеріальної автентичності, просторової композиції, елементів обладнання, упорядження, оздоби тощо.
"Тож Департамент видав приписи з вимогою привести фасад пам’ятки на вул. Введенська, 6 до належного стану. Разом із тим, Київ запропонує альтернативне місце в міському просторі, яке можна буде використати для реалізації цієї ініціативи – згідно з ухваленим Порядком та відповідними погодженнями", – сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що у Києві набув чинності новий порядок створення муралів на будівлях і спорудах.
Раніше Київрада наклала тримісячний мораторій на створення муралів у Києві. Це сталося після кількох скандалів, пов'язаних з безконтрольним створенням муралів, зокрема, на історичних будівлях Києва. Найбільше обурення киян викликали мурали художниці Євгенії Фуллен, яка малювала, зокрема, на стінах будинку на Січових Стрільців та на модерністській будівлі на Виноградарі.
Фото: сестри Фельдман