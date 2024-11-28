Будівництво Подільсько-Воскресенського мосту: викрили збитків ще на 3,5 млн гривень

Заступнику директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва", через завдання збитків на суму 3,5 млн гривень під час будівництва Подільського мосту у Києві, повідомлено про підозру.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.



Відомо, що у квітні 2017 року комунальне підприємство та генпідрядник уклали договір на виконання робіт у рамках будівництва мосту. У червні 2023 року підозрюваний, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив фактичні обсяги використаного будівельного матеріалу – піску річкового та витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів, однак підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023.

Йдеться про роботи з влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова.



До актів виконаних робіт внесені завищені відомості про використання піску, а також завищено обсяги проведених робіт. Відповідно до висновків судових будівельно-технічної та економічної експертиз, розмір збитків територіальної громади становить понад 3,5 млн грн.

Раніше ми писали, що Подільська прокуратура повідомила про підозру генпідряднику, який займається будівництвом Подільського мосту через Дніпро у Києві. Його підозрюють у привласненні 6 млн грн із бюджету столиці.

Також про підозру у службовій недбалості через мільйонні збитки на будівництві Подільського мосту оголошували заступнику директора комунального підприємства. Окрім того, через завищення витрат на оренду техніки на понад 24 млн гривень оголошували про підозру керівнику генпідрядної організації, яка здійснює будівництво Подільського мосту.

Ще підозру отримував керівник субпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у розмірі 6 млн грн під час будівництва Подільського мосту.

Фото: Київська міська прокуратура

