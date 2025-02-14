Забудовник відновив будівництво офісу на місці фундаментів палацу Кирила Розумовського

Забудовник відновив будівництво офісного центру на місці історичних фундаментів палацу Кирила Розумовського в Печерському районі.

Про це повідомили у спільноті “Цегла”.

Будівельна техніка вже розпочала знесення будівлі Інженерних служб Київської фортеці, зведеної у 1853 році. Ця споруда є частиною історичної пам’ятки, тож роботи викликали обурення громадськості. Раніше за цією адресою відкрили кримінальне провадження через самовільне будівництво.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почали розбирати фундаменти палацу Кирила Розумовського . Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. У результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини , які простягаються від фундаменту до горища.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження , а фундаментам надали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Активіст Дмитро Перов заявив, що фундаменти палацу планують накрити бетонною плитою, а будівлю 19 століття все ж демонтують для нового будівництва. Активіст пояснив, що проєкт забудовника отримав погодження від Департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС). Водночас, за інформацією департаменту, на засіданні розглядали проєкт реставрації фундаментів.

У грудні на сайті Київської міської ради створили петицію для збереження фундаментів палацу Кирила Розумовського. Там пропонують створити “живий музей історії”. На жаль, звернення не набрало достатню кількість голосів.

Фото: Дмитро Перов