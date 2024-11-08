Фундаменти палацу Розумовського законсервують: що ще планують зробити

Фундаменти палацу Розумовського, які розташовані на вулиці Івана Мазепи, 3В, законсервують та проведуть протиаварійні роботи. Відповідна науково-проєктна документація вже розроблена.

Про це повідомили у Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Документація передбачає:

влаштування конструкцій для постійного захисту фундаментів;

реставраційно-консерваційні роботи системи цегляних мурувань фундаментів палацу;

облаштування вхідної групи з оглядовою галереєю для окремого доступу відвідувачів до пам’ятки.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почали розбирати фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. У результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини , які простягаються від фундаменту до горища.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження.

У червні 2024 року Фундаментам палацу Розумовського в Києві надали статус щойно виявленого обʼєкта культурної спадщини.

Фото: Департамент охорони культурної спадщини КМДА