Кияни закликають зберегти фундаменти палацу Розумовського і створити “живий музей історії” — петиція

У Києві закликають зберегти фундаменти палацу Кирила Розумовського в Печерському районі і облаштувати там “живий музей історії”.

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київради.

На місці фундаментів планують звести офісний центр, що може зруйнувати унікальну археологічну пам’ятку та знецінити історичне значення цієї території. Автори петиції пропонують перетворити локацію на інтерактивний музей, де можна буде побачити артефакти, знайдені під час археологічних розкопок, і дізнатися більше про життя козацької еліти Києва.

Активісти закликають:

зберегти фундаменти палацу Розумовського;

облаштувати “живий музей” із експозиціями артефактів;

змінити цільове призначення території для охорони культурної спадщини;

заборонити нове будівництво на цій ділянці.

Нагадаємо, що в березні 2024 року ТОВ “Собі” під виглядом “капітального ремонту” почали розбирати фундаменти палацу Кирила Розумовського. Зокрема йдеться про будівлі інженерних служб Київської фортеці 19 століття. Під час будівельних робіт було зруйновано частину 171-річної будівлі та розпочато нове будівництво.

Національна поліція зупинила роботи, активісти написали відповідні заяви. Однак, попри це, забудовник почав заливати фундаменти палацу Розумовського бетоном.

Інститут археології НАН України офіційно звернувся з листом до Мінкульту та забудовника щодо можливості дослідження та вивчення археологічної знахідки.

Будівельні роботи розпочали поруч із Будинком українського військового округу, що знаходиться в охоронній зоні пам’ятки архітектури та містобудування. У результаті цих робіт на будівлі з'явилися вертикальні тріщини , які простягаються від фундаменту до горища.

Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис на повну зупинку будівельних робіт за цією адресою. Київська міська прокуратура відкрила кримінальне провадження , а фундаментам надали статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини.

Активіст Дмитро Перов заявив, що фундаменти палацу планують накрити бетонною плитою, а будівлю 19 століття все ж демонтують для нового будівництва. Активіст пояснив, що проєкт забудовника отримав погодження від Департаменту охорони культурної спадщини (ДОКС). Водночас, за інформацією департаменту, на засіданні розглядали проєкт реставрації фундаментів.

Фото: Дмитро Перов