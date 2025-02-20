Суд заборонив демонтаж 130-річної будівлі на Рейтарській

Київський апеляційний суд заборонив проведення демонтажних робіт у 130-річному будинку на Рейтарській, 37, що є пам'яткою історії.

Про це повідомив пам'яткоохоронець Дмитро Перов.

Відповідну скаргу подав активіст Богдан Білецький. Також місцеві мешканці та активісти звернулися до суду з позовами з вимогою відновити зруйновану частину памʼятки. Нині в одній із таких справ суд прийняв проміжне рішення щодо заборони проведення робіт, які передбачають пошкодження, руйнування чи знищення памʼятки до вирішення справи по суті.

Раніше ми писали, що Шевченківський районний суд міста Києва дозволив забудовнику не відновлювати зруйновану частину памʼятки історії на вулиці Рейтарській, 37.

Нагадаємо, що восени 2023 року компанія “НЕСТ” самовільно почала демонтаж внутрішньої дворової частини будинку 1913 року для спорудження офісного центру «Reiter Hall».

Тоді, завдяки втручанню поліції та цілодобовим чергуванням громади руйнування вдалось зупинити. А місцеві мешканці разом з активістами подали колективний позов щодо відновлення зруйнованої частини памʼятки .

Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом умисного пошкодження та руйнування об'єкта культурної спадщини, в рамках якого на будівлю накладено арешт із забороною будь-яких робіт.

У грудні 2023 року компанія-забудовник звернулася з вимогою зняти з будинку Київського повітового земства статус пам'ятки історії. У лютому компанія повторно подала позов до суду з тією ж вимогою.

У травні Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення про позбавлення будинку статусу пам'ятки історії.

Фото: Дмитро Перов