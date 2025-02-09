Ziferblat представить Україну на Євробаченні-2025: дивіться їхній виступ

На Євробаченні-2025 від України виступить Ziferblat з піснею Bird of Pray. Гурт став переможцем цьогорічного Нацвідбору, що відбувся 8 лютого.

Переможця визначали глядачі (голосування відбувалося у додатку Дія) та професійне журі. Ziferblat отримав від глядачів максимальні 10 балів, а судді поставили гурту 9 балів з 10.

Пісня Bird of Pray ("Птахи молитви") – алюзія на культову пісню 70-х Bird of Prey ("Хижі птахи"). Ziferblat виконує її у стилі диско-фанк та гіппі 60–70-х років, пише BBC.

П'ятірка учасників Нацвідбору, які отримали найбільшу кількість голосів

Ziferblat, пісня Bird of Pray – 19 балів Гурт Molodi, пісня My Sea (Моє море) – 16 балів. Двоє хлопців з Маріуполя присвятили пісню рідному місту, окупованому росіянами. Батько одного з виконавців зник безвісти у перші дні окупації. Маша Кондратенко, пісня No Time to Cry (Немає часу плакати) – 16 балів. Стала відомою у 2022 році завдяки пісні "Ванька-Встанька" про російських військових. Khayat, пісня Honor (Гордість) – 16 балів. Finka, пісня Kultura – 13 балів

Ziferblat: історія гурту

Ziferblat під час виступу на Нацвідборі Євробачення-2025

Київський гурт створили 2015 року троє учасників: два брати-близнюки, Даниїл та Валентин Лещинські (соліст і гітарист) та барабанщик Федір Ходаков.

Перший мініальбом “Кіносеанс” гурт випустив у грудні 2017 року. 2019 року вийшов сингл “Вночі”. Того ж року Ziferblat взяв участь у телевізійному конкурсі X-Фактор.

Музику гурту відносять до різних жанрів: від прог-року до попу. У своїх піснях команда часто звертається до творів світової літератури, поєднуючи особисті історії з прочитаними. Так, пісня “Твоє Ім'я” навіяна героїнею Ремедіос із твору Габріеля-Гарсія Маркеса ”Сто років самотності”.

Минулого року гурт також брав участь у Нацвідборі на Євробачення та посів друге місце.

Україну у 2024 році представляли співачки Alyona Alyona та Jerry Heil. На конкурсі Євробачення – 2024 їхня пісня Teresa&Mariа посіла третє місце.

Над номером Alyona Alyona та Jerry Heilпрацювала українська режисерка Таню Муіньо , відома своїми роботами зі світовими зірками – Дуа Ліпою, Cardi B, Гаррі Стайлзом, гуртом Foals, The Weeknd, Дженніфер Лопез та Леді Гагою .

Трек Teresa&Maria потрапив у топи музичних чартів різних країн світу.

Євробачення-2025 відбудеться у травні у швейцарському місті Базель.

Фото: eurovision, Суспільне.