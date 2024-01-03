Кавʼярня на Соломʼянці, що постраждала від ракетної атаки, весь день пригощала киян кавою

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Анна Григораш
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Кіоск з кавою на Соломʼянці, що постраждав від ракетної атаки росіян 2 січня 2024, не припинив свою роботу. Протягом дня команда кав'ярні безкоштовно пригощала людей кавою.

На фото, яке опублікував журналіст видання “Рубрика” Микола Тимченко, видно, що в кіоску після вибуху вибиті вікна.

“Кав'ярня в 100 метрах від центру вибуху в Соломʼянському районі продовжує роботу”, – написав він. У коментарях до посту додали, що команда протягом дня пригощала киян кавою безкоштовно.

Внаслідок масованої атаки на Київ 2 січня дві людини загинули, 49 людей постраждали. Зокрема, серйозно пошкоджено багатоповерхівку на Солом’янці, у Подільському районі згорів автосалон і кілька десятків авто. На Печерську уламки ракет впали на дах 9-ти поверхівки, також загоряння фіксували в Оболонському районі. А у Будинку кіно було вибито вікна.

Також ми писали, що внаслідок ракетної атаки постраждала левиця Юна, що мешкає у Центрі порятунку диких тварин під Києвом. Вона отримала серйозну контузію.



Фото: Микола Тимченко/“Рубрика”

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Опубліковано: 03 січня 2024
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