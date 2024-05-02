У Києві з'явився найбільший в Україні мурал із Залужним від команди художниці Фуллен

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Валерія Гуржий
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Митець із команди Євгенії Фуллен створив найбільшу в Україні роботу із зображенням Валерія Залужного.

Про це повідомила художниця у своїх соціальних мережах.

Мурал художник Євгеній Кучер створив за 13 годин. Робота розміщена на вулиці Котельнікова, 51, а її розмір сягає 120м2.

"На мою думку вклад Валерія Залужного в збереження і розвиток культури більший, ніж усвідомлює теперішній момент. Суспільство має знати актуальну історію, яка проходить повз молодь і не тільки", - написала Євгенія Фуллен.

Нагадаємо, що нещодавно вона повідомила, що збирається створити нову роботу з зображенням Валерія Залужного у Подільському районі і мурал у пам’ять про загиблого Героя України Дмитра Коцюбайла, “Да Вінчі”.

Як відомо, на будинку в центрі Києва, що має охоронний статус, художниця Євгенія Фуллен почала малювати мурал. Тоді обурені мешканці викликали поліцію і зупинили роботи. Згодом художниця оновила ескіз. На ньому так само зображені Квазімодо та Есмеральда на тлі Собору Паризької Богоматері. Художницю зобов’язали замалювати мурал власним коштом. За словами Євгенії Фуллен, мурал досі не замалювали, бо для цього потрібен дозвіл від ДОКС.

Раніше ми писали, що у Києві тимчасово заборонили створювати нові мурали і планують створити комісію, яка буде погоджувати ескізи й локації нових стінописів. Попри це, нещодавно Євгенія Фуллен завершила роботу на модерністській будівлі хореографічного училища на Виноградарі.

Фото: Євгенія Фуллен

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Опубліковано: 02 травня 2024
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