Оголосили переможців премії "Золота Дзиґа": повний список

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Валерія Гуржий
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11 вересня у Києві відбулася урочиста церемонія вручення національної кінопремії "Золота Дзиґа".

Про це повідомили в Українській кіноакадемії.

Переможців обрали у 22 номінаціях.

Ними стали:

  • найкращий фільм – "20 днів у Маріуполі"
  • найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"
  • найкращий короткометражний ігровий фільм – "Жива"
  • найкращий короткометражний документальний фільм – "Чорнобиль 22"
  • найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей"
  • найкращий серіал – "Перевізниця"
  • найкраща режисерська робота – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
  • найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний ("Довбуш")
  • найкраща операторська робота – Сергій Михальчук ("Довбуш")
  • найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")
  • найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко ("Як там Катя?")
  • найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський ("Довбуш")
  • найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур ("Ля Палісіада")
  • найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот ("Довбуш")
  • найкращий сценарій – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
  • найкращий грим – Ірина Солодовська ("Довбуш")
  • найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо ("Довбуш")
  • найкращий звук – Сергій Авдєєв ("Ля Палісіада")
  • найкращий монтаж – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
  • найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима ("Ля Палісіада")
  • найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач
  • премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач.

Фото: Українська кіноакадемія

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Опубліковано: 12 вересня 2024
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