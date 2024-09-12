Оголосили переможців премії "Золота Дзиґа": повний список
11 вересня у Києві відбулася урочиста церемонія вручення національної кінопремії "Золота Дзиґа".
Про це повідомили в Українській кіноакадемії.
Переможців обрали у 22 номінаціях.
Ними стали:
- найкращий фільм – "20 днів у Маріуполі"
- найкращий документальний фільм – "20 днів у Маріуполі"
- найкращий короткометражний ігровий фільм – "Жива"
- найкращий короткометражний документальний фільм – "Чорнобиль 22"
- найкращий анімаційний фільм – "Маріуполь. Сто ночей"
- найкращий серіал – "Перевізниця"
- найкраща режисерська робота – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- найкраща музика – Алла Загайкевич, Олександр Чорний ("Довбуш")
- найкраща операторська робота – Сергій Михальчук ("Довбуш")
- найкраща чоловіча роль – Новруз Пашаєв ("Ля Палісіада")
- найкраща жіноча роль – Анастасія Карпенко ("Як там Катя?")
- найкраща чоловіча роль другого плану – Олексій Гнатковський ("Довбуш")
- найкраща жіноча роль другого плану – Олена Мамчур ("Ля Палісіада")
- найкраща робота художника-постановника – Юрій Григорович, Олександра Дробот ("Довбуш")
- найкращий сценарій – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- найкращий грим – Ірина Солодовська ("Довбуш")
- найкращий дизайн костюмів – Гала Отенко, Марія Керо ("Довбуш")
- найкращий звук – Сергій Авдєєв ("Ля Палісіада")
- найкращий монтаж – Філіп Сотниченко ("Ля Палісіада")
- найкращі спеціальні ефекти – Олексій Кудима ("Ля Палісіада")
- найкраща пісня – "Черепаха Аха" з фільму "Ля Палісіада", авторка музики та слів Ганна Чубач
- премія за внесок у розвиток українського кінематографа – Сергій Тримбач.
Фото: Українська кіноакадемія
Опубліковано: 12 вересня 2024
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