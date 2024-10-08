Чорне дзеркало, Шерлок і Покидьки: 15 найцікавіших британських серіалів

Похмурі, біографічні, комічні, фантастичні, страшні – британські серіали різні, але завжди мають в собі спільну рису, яка вирізняє їх з-поміж інших.

Ми зібрали найцікавіші багатосерійні історії з Великої Британії, які найкраще відображають британську культуру та кінематографічні традиції. Детальніше – в підбірці БЖ.

Доктор Хто

Дата виходу: 1963

В ролях: Вільям Гартнелл, Патрік Траутон, Том Бейкер, Девід Теннант, Шуті Ґатва

Найтриваліший науково-фантастичний серіал розповідає про пригоди мандрівника в часі Доктора з планети Галліфей. Він подорожує крізь простір і час, рятуючи всесвіт на космічному кораблі TARDIS, який має вигляд поліцейської будки.

Книгарня Блека

Дата виходу: 2000

В ролях: Ділан Моран, Біл Бейлі, Темзін Ґреґ

Дія цього ситкому розгортається у книгарні навколо його власника Бернарда Блека. Він щодня прокидається без настрою і не вірить у шанобливе обслуговування клієнтів. Його щоденний ритуал – сидіти за касою, читати, випивати та регулярно хамити.

Покидьки

Дата виходу: 2009

В ролях: Антонія Томас, Іван Реон, Лорен Соча, Нейтан Стюарт-Джарет, Роберт Шіен

Головні герої чорної комедії – п’ятеро хуліганів, яких відправили на громадські роботи. Під час сильної грози вони отримують надприродні здібності – від вміння читати думки до невидимості. Але в душі вони все ті ж юні правопорушники, тож регулярно потрапляють у дивні ситуації зі своїми новими талантами.

Шерлок

Дата виходу: 2010

В ролях: Бенедикт Камбербетч, Мартін Фріман, Уна Стаббс, Руперт Грейвз

Сучасна адаптація класичних творів Артура Конан Дойла про детектива Шерлока Холмса стала справжнім хітом. Ветеран війни Джон Ватсон знайомиться з геніальним, але дивакуватим сищиком Шерлоком. Разом вони розслідують складні справи і протистоять королю злочинного світу – Мориарті.

Детективний серіал отримав премію BAFTA і має величезну армію шанувальників.

Чорне дзеркало

Рік виходу: 2011

В ролях: Анна Джон-Кеймен, Деніел Калуя, Тобі Кеббелл, Рорі Кіннір

Антологія від Чарлі Брукера, кожен епізод якої досліджує можливі наслідки технологічного прогресу для суспільства. Від хорору до драми, “Чорне дзеркало” малює похмуру картину майбутнього, де технології відіграють ключову роль у людських стосунках і моральних дилемах.

Багато із зображених в серіалі речей вже стали реальністю.

Гострі картузи

Рік виходу: 2013

В ролях: Кілліан Мерфі, Сем Ніл, Гелен МакКрорі, Аннабелль Уолліс

Історична драма про кримінальну групу Шелбі, яка після Першої світової війни поступово підкорює Бірмінгем. Ставки зростають, коли на їхній шляху стають поліція та конкуренти. Стильні костюми, захоплюючий сюжет і яскраві персонажі роблять цей серіал обов'язковим до перегляду.

"Гострі картузи" увійшли до списку найпопулярніших серіалів 2022 року на платформі IMDB.

Погань

Рік виходу: 2016

В ролях: Фібі Воллер-Брідж, Сіан Кліффорд, Ендрю Скотт, Олівія Колман

Серіал, який виріс із моноспектаклю його авторки Фібі Воллер-Брідж, швидко завоював популярність завдяки своєму унікальному гумору та глибоким емоційним темам. Головна героїня намагається розібратися з життям: від проблем у бізнесі до особистих трагедій. Їй не просто будувати стосунки як з чоловіками, так і з власною родиною, та вона намагається не втрачати гумору навіть у найбезвихідніших ситуаціях.

Корона

Рік виходу: 2016

В ролях: Клер Фой, Олівія Колман, Імельда Стонтон, Метт Сміт

Історична драма, яка стала ще одним хітом Netflix, розповідає про життя королеви Єлизавети II з моменту її коронації у юному віці і до останніх років правління. Сюжет побудований на реальних подіях та охоплює періоди політичної нестабільності та економічних труднощів у Великій Британії. Вражаючі актори, декорації і костюми повністю захоплюють увагу глядача, який щосезону глибше поринає в атмосферу життя королівської сім’ї.

Табу

Рік виходу: 2017

В ролях: Том Гарді, Джонатан Прайс, Джессі Баклі, Уна Чаплін

Авантюрист Джеймс Ділейні повертається до Лондона з Африки, щоб успадкувати клаптик землі на іншому кінці світу. Але в ній зацікавлений не лише герой, а й потужні сили, зокрема Ост-Індійська компанія. А ще герой планує помститися за вбивство батька. Серіал з неперевершеним Томом Гарді в головній ролі спродюсував Рідлі Скотт.

Кінець ї***ого світу

Рік виходу: 2017

В ролях: Алекс Лоутер, Джессіка Барден

Підліток Джеймс впевнений, що має психопатичний розлад. Він планує вбити свою однокласницю Аліссу, та життя вносить корективи, коли дівчина неочікувано пропонує Джеймсу разом втекти з міста. Вони вирушають у подорож, де хлопець сподівається все ж втілити свій задум пізніше, але пригода змінює ці плани, як і самих їх обох.

Рік виходу: 2019

В ролях: Ейса Баттерфілд, Емма Маккі, Джилліан Андерсон

Отіс, син сексолога, непогано розбирається в сфері своєї матері, попри те, що сам дуже сором’язливий. Одного дня разом з місцевою бунтаркою Мейв Отіс відкриває у школі нелегальну консультацію з питань сексуальних стосунків для своїх однокласників. Разом вони допомагають своїм одноліткам вирішувати підліткові проблеми, паралельно розбираючись у власних стосунках.

В її очах

Дата виходу: 2021 рік

В ролях: Симона Браун, Ів Хьюсон, Том Бейтман, Роберт Арамайо

Трилер “В її очах” від сценаристів “Нарко” та “Привидів маєтку Блай” балансує між містикою та детективом з незвичайним сюжетом. Його головна героїня – дівчина Луїза, яка заводить роман зі своїм босом Девідом. Водночас вона знайомиться з дружиною чоловіка і між жінками виникає дружба. Та це не найдивніша риса цього трикутника, адже дуже скоро Луїза дізнається моторожні таємниці подружжя.

Надто близько

Дата виходу: 2021

В ролях: Емілі Вотсон, Деніз Гоф, Джеймі Сіверс, Талісса Тейшейра, Ніна Вейдья

Камерний міні-серіал розповідає про судову психіатриню Емму Робертсон, яка веде справу обвинуваченої у замаху на убивство двох дітей пацієнтки. Лікарка має оцінити осудність Конні Мортенсен та замість цього вона переймається співчуттям до жінки, яка стверджує, що нічого не пам'ятає через амнезію. Еммі доведеться шукати правку в цій історії в той час, як її пацієнтка все більше заплутує справу.

Це гріх

Дата виходу: 2021

В ролях: Оллі Александр, Лідія Вест, Каллум Скотт Гавеллс, Омарі Дуглас, Натаніель Кертіс, Ніл Патрік Гарріс, Стівен Фрай

Серіал, головну роль в якому виконав фронтмен гурту Years & Years Оллі Александр, розповідає про буремні 1980-ті, коли Лондон зіштовхнувся з проблемою СНІДу. В центрі історії – троє друзів, які під час страшної епідемії продовжують закохуватись та шукати себе.

Погані сестри

Рік виходу: 2022

В ролях: Шерон Хорган, Єва Бертістл, Сара Грін, Анна-Марі Даф

П'ятеро сестер Гарві рано втратили батьків і пообіцяли завжди підтримувати одна одну попри все. Через роки Грейс виходить заміж, але її чоловік дуже не до вподоби сестрам. Після його загадкової смерті страхова компанія звинувачує їх у вбивстві чоловіка, адже адже його життя було застраховано на кругленьку суму. Втім, не все так просто в цій родині.