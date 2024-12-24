Житній ринок не віддаватимуть на приватицію, а здаватимуть в оренду

Житній ринок на Подолі не віддаватимуть на приватизацію, а здаватимуть в оренду з додатковими умовами.

Відповідний проєкт рішення схвалила робота група, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

За його словами, це рішення гарантує збереження Житнього ринку як будівлі з функцією ринку.

Мондриївський наголосив, що Житній ринок належить до об’єктів, які не підлягають приватизації, а через 5 років після аукціону закон дозволяє змінювати цільове призначення будівлі без обмежень. Тому, наразі незрозуміло, яку саме суму місто може отримати до бюджету від приватизації.

Тому вирішили здавати Житній ринок в оренду з додатковими умовами, а саме: зі збереженням функціонального призначення ринку та його зовнішнього вигляду, проведенням капітального ремонту будівлі та збільшенням надходжень до міського бюджету.

Раніше ми писали, що у Києві створили робочу групу, яка шукатиме шляхи приведення будівлі Житнього ринку, розташованої на вул. Верхній Вал, 16 до належного технічного стану. До неї також увійшов кухар та ресторатор Євген Клопотенко.

Нагадаємо, що 19 березня влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього, навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку, який мав відбутися 15 квітня. А за деякий час інвестиційна компанія Inzhur повідомила, що хоче викупити Житній ринок .

Фото: Геннадій Кривошея