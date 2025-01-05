Національне військове меморіальне кладовище відкриють у 2025 році: подробиці

Національне військове меморіальне кладовище цьогоріч мають відкрити для поховань загиблих героїв.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, будівництво військового меморіального кладовища — це пріоритетне завдання для Міністерства з питань ветеранів.

"Цьогоріч воно має бути відкрито для поховань загиблих героїв", — наголосив Денис Шмигаль.

Також у 2025 році планують запустили перші ветеранські простори на рівні районів й індивідуальні плани обстеження й лікування для ветеранів.

Нагадаємо, що Національне військове меморіальне кладовище будують в Гатненській громаді під Києвом. Перша черга будівництва військового кладовища передбачає створення секторів поховань, облаштування автостоянки та під’їзної дороги, встановлення огорожі, прокладку інженерних мереж, а також будівництво колумбарної стіни. Загалом буде передбачено 12 036 могил для традиційних поховань та 720 ніш для колумбарію.

Будівельні роботи першої черги мають завершити до кінця 2025 року. Також зазначалося, що будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища коштуватиме 1,8 млрд гривень.

Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу . За висновками комісії, проєкт відповідає державним будівельним нормам (ДБН), стандартам та правилам, а також екологічності, міцності, надійності, довговічності та інклюзії.

Раніше ми також писали, що Національне військове кладовище будуватиме компанія , яку створили через день після оголошення тендера. Пізніше у Мінветеранів заявили , що компанія, яка виграла тендер на будівництво кладовища "Білдінг ЮА", є тимчасовим об'єднанням підприємств, створеним для реалізації конкретного проєкту.