Оленяча ферма, сироварня і ранчо: 7 місць для відпочинку недалеко від Києва

Весна і початок літа – найкращий сезон для подорожей. Ми вже розповідали про цікаві маршрути Україною . А якщо шукаєте місця недалеко від Києва, де можна відпочити всією сім'єю, зберігайте список.

Сімейна ферма Sheepland

Ферма Sheepland знаходиться у мальовничій місцевісті між кількома селами Васильківського району, яку небезпідставно називають “Васильківськими Карпатами”, або ж “Українською Швейцарією” . Це місце для сімейного відпочинку, єднання з природою та спокою. Власники пишуть: “У нас, як у бабусі в селі, але види заворожують ще більше”.

На шести гектарах території вільно себе почувають: вівці, кози, свині, коні, гуси, качки, віслюки, гніздиться понад 30 видів птахів. Тварин можна годувати з рук, корм продають на в’їзді.

У програмі відвідин – дегустація крафтових сирів , у місцевому ресторані вам запропонують домашні страви, виготовлені з фермерських продуктів. Власний харч також можна привозити з собою та влаштовувати пікнік.

Відкритий басейн на території Sheepland

Якщо плануєте залишитись довше, до ваших послуг – сімейний будинок з чаном і сауною, розрахований на 4 людини. Він розташований на пагорбі з тим самим видом на “Васильківські Карпати”.

Фотосесії – ще один обов’язковий пункт програми. Особливо цінно застати овець на відкритому просторі просто неба. А зробити це можна або до 12 години, або на заході сонця, після 17, коли їх виводять випасати на величезну галявину. Решту часу вони перебувають у загоні. До речі, з собаками вхід на територію заборонений.

Ще одна фішка локації – гойдалки з оглядом краєвиду. Зважаючи на інстаграмність локації, слід проявити спритність, аби на них потрапити. Про приїзд необхідно окремо домовлятися через директ.

Адреса: Київська область, Васильківський район, село Велика Бугаївка

Години роботи: відкрито щодня, крім понеділка, з 11.00 до 20.00

Ціни: вхід: дорослі – 250 грн, діти до 10 років – 100 грн, діти до 5 років – безкоштовно. Оренда будинку – 3500 грн на добу, оренда чану – 1000 грн за годину, оренда сауни – 600 грн за годину.

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Оленячий парк “На рогах”

У 95 км від Києва в природних умовах живуть дикі олені, отримуючи усю необхідну підтримку та захист. Історія парку “На рогах” розпочалася у 2022 році після звільнення від окупантів села Мусійки в Іванківському районі. Після деокупації та розмінування цієї території київський адвокат Сергій Боярчуков заснував тут оленячу ферму, а згодом почав будівництво екопарку.

Мета проєкту, за словами власника, – селективне розведення та збільшення популяції оленів в Україні. У парку створено умови, максимально наближені до природних. Щороку частину оленей із виведеної популяції випускають у дику природу.

Зараз у парку понад 70 оленів новозеландської (широки й масивні роги) та австрійської (довга рогова штанга) порід, а також 25 ланей. Олені дикі, але зовсім не агресивні до людей.

На екскурсію можна взяти з собою яблука, або купити їх на території парку. Маленьких оленят – погодувати молоком. Як жартують власники локації, нещодавно з’явилася нова послуга – “поцілунок з оленем”, але це для наполегливих. Іноді власники організовують тематичні заходи, як, приміром, бранч з оленями.

До речі, рання весна – час трансформацій у світі оленів, коли вони починають скидати свої роги, готуючись до росту нових, і це варто побачити.

На території є відкриті мангали та пропонують барбекю від шеф-повара. Також є місця для риболовлі.

Адреса: Київська область, Іванківський район, село Мусійки.

Години роботи: щодня з 9.00 до 17.00. Для відвідування необхідне попереднє бронювання у директі , або за телефоном 068-308-80-80

Ціни: 500 грн з людини, діти до 3-х років – безкоштовно.

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Сімейна ферма та екоготель “Родосвіт”

Сімейний екоготель з басейном , власною фермою та зоопарком у 90 км від Києва.

Свою концепцію власники описують так: “Це коли мама каже, що повітря можна їсти ложкою, малі змагаються, хто перший потрапить до басейну, тато вже годину ловить рибу, а ви ховаєтесь від усіх у будиночку”.

У “Родосвіті” є особлива традиція, з якої кожен гість починає своє перебування – домашній пиріг з маковою начинкою та карамелізованими яблуками. Страву подають при заселенні як комплімент.

На території є прокат велосипедів, з травня працює басейн просто неба . Любителі риболовлі мають знати про те, що у місцевому озері мешкає близько шести видів риби, власний улов можна приготувати на грилі, або забрати із собою.

Серйозна мотивація для малечі – відвідання домашньої ферми та знайомство з вівцями, а також контактний мінізоопарк: поні, кози, кролики, сурікати, морські свинки, цесарки. А також гойдалки, дитячі гірки, спортивний майданчик.

Один з безперечних козирів закладу – наявність дубової бані та сінної гойдалки з м’яким ароматом різнотрав’я. Після оздоровчих процедур вас дбайливо огортають овечими шкурами.

У меню місцевого ресторану – страви з риби, яку виловлюють у власному озері, м’ясо з екоферми, локальні сири та овочі з фруктами з місцевого саду.

Готель працює з четверга по неділю, бронювання за телефоном 068-800-28-00

Адреса: Київська область, Білоцерківський район, село Житні Гори.

Ціни: будиночки “Перший” та “Середній” (двоповерхові з карпатського дерева, на 5 гостей) – 15 000 грн за добу, будиночок “Той, що більший” (двоповерховий, на 6 гостей) – 18 000 грн на добу, будинки для двох гостей – 6 000 грн на добу, будинки для чотирьох гостей – 10500 грн на добу.

Відвідування бані: легка церемонія з м’яким паром тривалістю 2 години для двох гостей – 6000 грн, церемонія Classic, тривалістю 3 години для двох гостей – 8000 грн, “Березова церемонія” (з березовими віниками) тривалістю 3,5 години від одного до трьох гостей – 9 тисяч грн, “Карпатський чан” тривалістю 2 години (1-4 гостей) – 5500 грн.

Ферма “Лукачівка Еко”

Ще одна фермерська історія, початок якої поклав уродженець Закарпаття Олександр Лукач. Свого часу він переїхав на Київщину, а нині є вже знаним фермером у сфері козоводства та молочної переробки.

Територія “Лукачівки” охоплює 35 гектарів, і вона побудована за європейським зразком. Тут живуть близько 200 кіз альпійської та англо-нубійської порід, простір ферми дозволяє їм випасатися протягом усього року.

Програма візиту на локацію триває 3 години. Рекомендують приїжджати о 9-10 ранку. Гостей зустрічають фермерським сніданком, пригощають свіжим молоком та пропонують продегустувати йогурти. Далі – прогулянка територією, знайомство з виробництвом. На охочих чекає розповідь про те, як готуються сири, знайомство та контакти з тваринами, “козотерапія” з малечею. Територією тут вільно гуляють олені, які обожнюють бублики (вони будуть вдячні, якщо захопите пакуночок).

Далі у програмі – фермерський обід з дегустацією твердих та м’яких сирів, з вином або чаєм, проведення часу на свіжому повітрі. А з собою ви отримаєте пакунок фермерської продукції у подарунок.

На “Лукачівці” виробляють усю лінійку молочних продуктів – молоко, йогурти, свіжі сири. Прихильники “здорової молочки” точно знайомі з її асортиментом, вона доступна на полицях “Лавки традицій” супермаркетів “Сільпо” .

Ось перелік лише деяких позицій:

фелата козина – сир з непастеризованого козиного молока;

козиний брі;

бринза трьох видів – класична, з пажитником та з трюфелем;

новий козиний сир “Шевр”;

живий козиний йогурт;

згущене козине молоко та багато іншого.

Адреса: Київська область, Богуславський район, село Вільховець, вулиця Степова, 17-а

Ціни: дорослі – 2000 грн (у вартість входить пакунок фермерської продукції із собою), діти (до 12 років) – 1000 грн. Мінімальна сума візиту – 6000 грн. Бронювання візиту – при передоплаті 50%. Забронювати візит можна в Instagram .

Сироварня “Бабині кози”

Козину ферму заснувала сімʼя Анни та Олександра Бабіних. Олександр у минулому займався бізнесом, пов’язаним з деревиною, двадцять років тому переїхав у село Галайки. Станом на той час місцевий колгосп припинив своє існування, але залишилося приміщення, пристосоване для тварин.

Створити власне підприємство фермера надихнуло схоже виробництво в одній з країн Балтії, де він набрався досвіду. Так Олександр на власні заощадження викупив приміщення та придбав перших кіз. Починали з декількох тварин, а зараз на фермі – понад 150 дійних кіз.

Сьогодні “Бабині кози” – це зручна локація, де відвідувачі отримують купу позитивних вражень. На фермі ви почуєте цікаві розповіді про створення господарства та секрети сироваріння, познайомитесь з білосніжними красунями (господарі розкажуть, як утримують кіз, годують та отримують молоко). Якщо ваші почуття до цих тварин безграничні, то на місці можна навіть купити породисту козу.

Крім того, у програмі – майстер-клас із ручного доїння, кожен зможе самостійно подоїти козу та одразу ж спробувати свіже молоко. З собою рекомендують взяти ласощі для тварин – шматочки хліба або яблук.

Наприкінці екскурсії – дегустація продукції “Бабиних Кіз”. До сирної тарілки пропонують червоне сухе вино, або трав’яний чай. Після дегустації – можливість придбати продукцію ферми.

Асортимент тут доволі вабливий: окрім крафтового сиру різних видів (м’якого, фети, з пліснявою тощо), пропонують козяче солодковершкове і навіть козяче шоколадне масло. Топ продажів – фреш-сир з козячого молока зі спеціями.

А ще у крамничці можна купити крафтове мило різних видів: з розмарином та козячим молоком, з лимоном на козячому молоці, або з кавою з козиного масла та молока.

Адреса: Київська область, Тетіївський район, село Галайки, вулиця Центральна, 2-б. Забронювати поїздку можна, написавши у дірект “Бабині кози”, або за телефоном 099-984-36-01

Ціни: екскурсія для дорослих – 250 грн, для дітей шкільного віку – 150 грн, дошкільнята – безкоштовно. У вартість входить екскурсійне обслуговування та дегустація свіжого молока, витриманих сирів, вина і чаю.

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Сироварня і Музей сиру “Доообра ферма”

Сімейна козина ферма у 120 км від Києва з невеликою сироварнею. Засновники кажуть, що їхня місія – варити найкращий український сир, котрий буде знаний у всьому світі.

На заміському підприємстві відбувається повний цикл виробництва: козенята ростуть на справжньому молоці, для них власноруч вирощують та виготовляють корм, автоматичне доїння зі швидким охолодженням забезпечує молоко екстра-класу. Крім того, протягом року тут варять авторські сири з цільного молока.

Серед продукції “Доооброї ферми” у пошані – козині йогурти чотирьох смаків, козина намазка та кефір. І, звичайно, сири – коров’ячий чечил, ніжна коров’яча рікотта, козиний “Бікоз” 15-місячної витримки, або сулугуні з трюфелем.

Містянам, які планують сюди дістатися, гарантовано та залюбки продемонструють життя на фермі з обов’язковою дегустацією сирів, меду та трав’яного чаю.

Але головна фішка цієї локації – перший і поки єдиний в Україні Музей сиру, “де можна не тільки дивитись і слухати але ще й відчувати на смак історію сироваріння”.

Найбільша колекція сирних ножів в Україні, колекція сирних терок з усього світу, унікальні рекламні листівки 1960-х років та інші артефакти. Кожна екскурсія закінчується дегустацією українських фермерських сирів з келихом вина або філіжанкою кави.

На території "Дооброї ферми" працює перший в Україні Музей сиру

Адреса: Київська область, Богуславський район, село Івки

Години роботи: екскурсії організовують для груп з трьох та більше людей у вівторок, середу, суботу та неділю. Запис за телефоном: 066-973-45-82

Ціни: дорослі – 450 грн, діти – 300 грн

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Соломахине Ранчо

Активна стайня з унікальними кіньми – новоалександрійськими ваговозами – розташована у п'ятдесяти кілометрах від Києва. Вже довгий час нею керує підприємчиня Вікторія Давиденко.

У лютому 2022-го стайня та її мешканці опинилися в окупації, власниця була змушена залишити Литвинівку, а за кіньми залишилися доглядати двоє конюхів. Зараз на стайні – понад 50 коней.

Сюди запрошують любителів активно відпочити: на ранчо навчають гуманній комунікації між кіньми та людьми, а також їздити верхи. Можна поїхати без досвіду у супроводі інструктора. Дітям пропонують прогулянки на поні.

Важливо: усі маршрути, ліси й поля перевірені військовими та є безпечними для прогулянок.

З недавніх пір “Ранчо” – активна локація для зйомок кліпів українських виконавців, а також фотосесій моделей. Як жартують власники, місцеві коні тепер підкорюють вітчизняну фешн-індустрію.

На території стайні працює кафе з повноцінним асортиментом страв.

Адреса: Київська область, Вишгородський район, село Литвинівка, Червона Слобода, 1-Е

Години роботи: обов’язковий попередній запис на візит, у директ Instagram , або за телефоном: 097-647-03-62

Ціни: верхи у супроводі інструктора – 30 хвилин – 500 грн, 45 хвилин – 700 грн, верхи у зміні від трьох осіб у супроводі інструктора – 30 хвилин – 400 грн, 45 хвилин – 500 грн, возом (до 5 дорослих на віз, діти з супроводом) – 45 хвилин – 800 грн, екскурсія в табун – 250 грн з особи