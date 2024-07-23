Чай колд брю — найкращий літній напій від Марко Черветті
Літня спека диктує власні правила та вимагає відмовитися від гарячих страв і напоїв. Готувати холодні супи замість борщу та каву з льодом замість гарячого фільтру. А до них — смачне домашнє морозиво.
Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, в спекотні дні пропонує готувати холодні літні десерти, а до них — освіжальні напої. Наприклад, холодний трав’яний чай, який він заварює холодним методом по типу кави колд брю.
За словами Марко, за цим рецептом можна заварювати не лише трав’яний, а й будь-який інший чай — чорний, зелений, білий. Приготувати такий освіжальний напій можна без особливих зусиль і навіть без гарячої води.
Знадобиться:
- трав’яний чай — 15 г
- мінеральна вода без газу — 1.5 л
Як готувати:
- З пляшки мінеральної води відлити трошки води.
- Насипати в пляшку чай, закрити кришкою і добре збовтати.
- Залишити за кімнатної температури на 12 годин. Періодично взбовтувати пляшку.
- Готовий чай процідити та подавати з льдом.
Опубліковано: 23 липня 2024