Чай колд брю — найкращий літній напій від Марко Черветті

Літня спека диктує власні правила та вимагає відмовитися від гарячих страв і напоїв. Готувати холодні супи замість борщу та каву з льодом замість гарячого фільтру. А до них — смачне домашнє морозиво .

Марко Черветті , бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, в спекотні дні пропонує готувати холодні літні десерти , а до них — освіжальні напої. Наприклад, холодний трав’яний чай, який він заварює холодним методом по типу кави колд брю.

За словами Марко, за цим рецептом можна заварювати не лише трав’яний, а й будь-який інший чай — чорний, зелений, білий. Приготувати такий освіжальний напій можна без особливих зусиль і навіть без гарячої води.

Знадобиться:

трав’яний чай — 15 г

мінеральна вода без газу — 1.5 л

Як готувати: