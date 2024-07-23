Чай колд брю — найкращий літній напій від Марко Черветті

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Марія Сердюк
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Літня спека диктує власні правила та вимагає відмовитися від гарячих страв і напоїв. Готувати холодні супи замість борщу та каву з льодом замість гарячого фільтру. А до них — смачне домашнє морозиво.

Марко Черветті, бренд-шеф ресторанних проєктів Fozzy Group, в спекотні дні пропонує готувати холодні літні десерти, а до них — освіжальні напої. Наприклад, холодний трав’яний чай, який він заварює холодним методом по типу кави колд брю.

За словами Марко, за цим рецептом можна заварювати не лише трав’яний, а й будь-який інший чай — чорний, зелений, білий. Приготувати такий освіжальний напій можна без особливих зусиль і навіть без гарячої води.

Знадобиться:

  • трав’яний чай — 15 г
  • мінеральна вода без газу — 1.5 л

Як готувати:

  1. З пляшки мінеральної води відлити трошки води.
  2. Насипати в пляшку чай, закрити кришкою і добре збовтати.
  3. Залишити за кімнатної температури на 12 годин. Періодично взбовтувати пляшку.
  4. Готовий чай процідити та подавати з льдом.

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Опубліковано: 23 липня 2024
рецепт Їжа марко черветті
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