Над пошкодженою частиною “Будинку з комахами” зводять накриття від опадів

Над пошкодженою частиною “Будинку з комахами” на вулиці Володимирській, 93 зводять накриття від снігу та дощу.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

“Вчора мав нагоду проінспектувати хід робіт на Володимирсткій, 93 — Будинок із комахами. Там уже майже зібрано накриття для захисту пошкодженої частини будівлі від опадів та снігу”, — написав Перов.

Забудовник пообіцяв до кінця тижня укласти на “Будинок з комахами” охоронний договір та розробити проєкт реставрації будівлі, зазначив активіст.

У грудні забудовник памʼятки архітектури на вулиці Володимирській, 93 підписав з Департаментом культурної спадщини КМДА меморандум щодо збереження памʼятки та убезпечення від руйнування з боку сусіднього будівництва.

Нагадаємо, що нещодавно, попри заборонні приписи Департаменту охорони культурної спадщини КМДА, будівельники почали незаконні будівельні роботи в охоронній зоні памʼятки на Володимирській, 95. Вони зробили підкоп під пам’ятку архітектури. Через це будівля дала тріщини й почала просідати.

Після цього будівельні роботи вдалося зупинити активістам. Згодом місцеві мешканці та активісти закрили вʼїзд для будівельної техніки біля “Будинку з комахами”. Зрештою разом із правоохоронцями роботи вдалося зупинити.

Раніше ми писали, що у квітні 2023 року будинок Марії Станіславської, збудований 1893 року на Володимирській, 93, хотіли знести під виглядом “капітального ремонту”. Забудовник не погоджував проєктної документації і проводив будівельні роботи без дозволу. Після приписів департаментів КМДА в забудовника забрали техніку. Однак один із будівельників продовжив розбирати пам’ятку вручну. Забудовник устиг демонтувати повністю два поверхи та сходи правого під’їзду пам’ятки, а також розібрав частину третього поверху.

Зрештою Мінкульт вніс будинок Марії Станіславської до Держреєстру нерухомих пам’яток України. Проте, 6 листопада біля історичного будинку відновилися будівельні роботи . Екскаватор почав копати в безпосередній близькості до памʼятки архітектури.

Тоді активіст Дмитро Перов зауважив , що, якщо котлован біля історичного будинку продовжать копати, він може завалитися.

Фото: Дмитро Перов