Що буде з Житнім ринком після приватизації — відповідь компанії Inzhur

Українська інвестиційна компанія Inzhur має намір приватизувати Житній ринок. Проте, після викупу ринку компанія не планує змінювати його цільове призначення.

Про це в ефірі телеканалу "Київ 24" повідомила директорка з маркетингу компанії Inzhur Аліна Онищенко.

“Ми хочемо розширити Житній ринок, додавши фудкорти, ресторани і місця для проведення публічних заходів”, — сказала Аліна Онищенко.

Також вона додала, що той, хто готовий надавати киянам якісні продукти та сервіси, матиме змогу працювати на Житньому ринку.

“Ми хочемо зробити із Житнього центральний ринок країни з класною атмосферою”, — підсумувала Аліна Онищенко.

Нагадаємо, що 11 червня стало відомо, що інвестиційна компанія Inzhur хоче викупити Житній ринок . Наразі компанія запустила продаж інвестиційних сертифікатів попри відсутність рішення Київради про продаж. Проте власник Inzhur впевнений, що Житній ринок вдасться виставити на торги. Всього планують зібрати 300 млн гривень.

Раніше ми писали, що 19 березня влада оголосила конкурс оренди Житнього ринку на 15 років. На подання заявок виділили всього 5 днів, а про сам конкурс стало відомо з оголошення на сайті Національної електронної біржі.

Ресторатор Євген Клопотенко, який до того проводив громадські слухання на тему розвитку Житнього , навіть оголосив пошук інвесторів , які могли би взяти участь у конкурсі.

А вже 21 березня 2024 року стало відомо, що термін подання заяв на аукціон продовжили на 25 днів. Після чого було прийнято рішення щодо перенесення аукціону з оренди приміщень на Житньому ринку на квітень.

Згодом КМДА все ж скасувала аукціон з оренди Житнього ринку , який мав відбутися 15 квітня.

Фото: Житній ринок