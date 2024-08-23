Садиби Зеленських і Барбана внесуть до Державного реєстру пам'яток

Консультативна рада з питань охорони культурної спадщини підтримала включення садиби Зеленських і садиби Барбана до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що консультативна рада на підставі звернення Мінкульту та рекомендацій Експертної комісії розглянула оновлену й доповнену облікову документацію на садибу Зеленських та рекомендувала занести цей об’єкт до Переліку об’єктів культурної спадщини.

Що стосується садиби Барбана, то документацію на цей об’єкт також доповнили. Тепер в обліковій картці зазначена як містобудівна, так і архітектурна й історична цінність будинку.

"Він є характерним зразком одноповерхового особняка початку ХХ століття, а історична цінність будівлі пов’язана з визначними діячами медицини, культури та мистецтв", – додали у КМДА.

Крім того, під час засідання також розглядали облікову документацію на низку інших об’єктів. Зокрема, йдеться про Печерське міське парафіяльне училище, флігель садиби київського війта Григорія Киселівського, прибутковий будинок Анастасії Іллінської, прибутковий будинок родини Зелінських. Зазначена документація відповідає вимогам "Порядку обліку об’єктів культурної спадщини".

Окремо розглядається і питання захисту творів монументально-декоративного мистецтва. Йдеться, зокрема, про ансамбль керамічних панно Будинку національних творчих колективів України авторства відомої художниці Ольги Рапай. Його також планують внести до переліку як об’єкт культурної спадщини за видом "монументальне мистецтво".

Нагадаємо, що 22 липня 2024 року було провалено голосування за надання статусу будинку 1890 року побудови, більш відомого як Садиба міщан Зеленських, який зруйнував 19 липня 2024 року забудовник. А консультативна рада втретє розглядала пакет документів на статус памʼятки – вперше в 2022 та двічі у 2024.

Після чого консультативну раду з охорони культурної спадщини КМДА розпустили через захист інтересів забудовників. Також кияни зареєстрували петицію із закликом розпустити Департамент охорони культурної спадщини КМДА, яка вже набрала необхідну кількість голосів.

Нагадаємо, що на початку травня 2021 року на території садиби почались будівельні роботи, тоді будівлю накрили захисною сіткою, а наприкінці місяця на ділянці знесли флігель. У серпні до садиби пригнали важку будівельну техніку, будівлю було частково зруйновано. У вересні активістам через суд вдалось домогтися арешту ділянки. Рада національної безпеки й оборони України зобов’язала КМДА надати будівлі статус памʼятки, а власника — її відновити. Однак за понад 2 роки цього так і не зробили.

Фото: Щоденник Захисту Барбана, Дмитро Перов