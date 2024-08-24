Коли відновлять рух “синьою гілкою” метро – генпідрядник назвав дату

Рух поїздів між станціями метро Либідська – Теремки у Києві відновлять 15 вересня.

Про це заявив власник компанії-генпідрядника робіт "Автострада" Максим Шкіль в інтерв’ю Економічній правді .

За його словами, ремонтні роботи в тунелі на Оболонсько-Теремківській гілці метрополітену в Києві повністю завершаться до 10 вересня, що дозволить відновити рух цією ділянкою до 15 вересня.

За його словами, до 29 серпня будівельники та співробітники КП "Київський метрополітен" повністю змонтують кабелі і електрозв'язок. Потім повторно проїде тестовий поїзд з кількома параметрами швидкості, протестують якість рейок.

"Ми плануємо до 10 вересня повністю закінчити випробування і до 15 вересня відновити рух між станціями", – заявив Шкіль.

Раніше повідомлялося, що у Києві завершується ремонт тунелю "синьої" гілки метро . За словами оглядача, новий тунель між станціями Либідська і Деміївська вже готовий.

Т унель між станціями "Деміївська" та "Либідська" закрили 8 грудня 2023 року. Підготовчі та проєктні роботи перед ремонтом тунелю між станціями вартуватимуть 21,2 млн грн .

У зв’язку з ремонтом тунелю від станції метро "Теремки" до станції "Либідська" запустили наземний транспорт , що дублює маршрути закритих станцій метро. Також між станціями метро "Теремки" – "Деміївська" запрацював "човниковий" рух поїздів .

Фото: Maksym Shkil