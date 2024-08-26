У КМДА підтримують петицію щодо будівництва підземного паркінгу на Прирічній

Київський міський голова Віталій Кличко доручив своїм заступникам розглянути петицію в установленому порядку. У свою чергу заступник міського голови та секретар Київради Володимир Бондаренко рекомендував постійним депутатським комісіям підтримати петицію щодо будівництва паркінгу на Прирічній.

При цьому, петиція проти будівництва паркінгу на Прирічній також нещодавно набрала голоси і перебуває наразі на розгляді.

Автор петиції за будівництво паркінгу зазначає, що громада просить вирішити проблему з організацією паркування навколо новоствореної паркової зони на острові "Оболонський" та парку "Наталка".

За його словами, на сьогодні прибудинкові території всіх будинків в цій частині Оболоні є повністю запаковані відвідувачами, що унеможливлює оперативний проїзд екстрених служб.

"Ми дуже просимо відреагувати на проблему що склалася та повернутися до питання створення паркінгу в цій частині району. Окрім цього данний об‘єкт може виконувати роль найпростішого укриття для населення", – сказано у тексті петиції.

Раніше Кличко заявив, що на вулиці Прирічній все ж таки побудують підземний паркінг, проти будівництва якого виступали місцеві жителі та активісти.

До цього кияни просили не будувати паркінг на Прирічній, а облаштували його на іншій вулиці.

Нагадаємо, що у березні 2023 року стало відомо, що на вулиці Прирічній хочуть збудувати трирівневий паркінг , для цього виділять із місцевого бюджету 120 мільйонів гривень.

Активісти додають, що майбутній багаторівневий паркінг буде розташований у зоні регулярного підтоплення й уже назвали його “аквапаркінгом”. Вони такожнеодноразово виступали проти будівництва паркінгу на Прирічній , адже хочуть, щоб на цій території створили парк “Прирічна” без жодних забудов.

Задля збереження рекреаційної зони активісти подали до суду на Київраду та створили громадську організацію.

Фото: КМДА