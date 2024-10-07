Соломʼянський ландшафтний парк продовжує розвалюватися, попри заяви забудовника

З початку осінніх дощів Солом'янський ландшафтний парк почав розвалюватися, а надії на те, що забудовник займеться блогоустроєм парку немає.

Про це повідомили у ГО "Збережемо Солом'янський парк".

В організації наголошують, що вже пройшло 2 місяці з моменту закінчення робіт по перекладанню ЛЕП, а у парку досі є понівечені пішохідні доріжки та розвалені спуски. Там, де було асфальтне покриття, тепер сотні метрів перекопаних доріжок.

Активісти цікавляться, чи планує забудовник взагалі займатися благоустроєм парку і відновлювати асфальт на всіх доріжках, які були за пів року ним перериті, і коли це відбудеться, враховуючи той факт, що сезон дощів вже розпочався.

Раніше ми писали, що Господарський суд міста Києва визнав незаконним та скасував рішення про надання в оренду земельної ділянки ТОВ "Смарт-Девелопмент" по вулиці Генерала Шаповала,1-3 біля Солом'янського парку та визнав договів оренди недійсним.

Там тривало будівництво багатоповерхівки безпосередньо на межі Солом’янського ландшафтного парку. Проти забудови виступають місцеві мешканці. Вони об’єдналися в громадську організацію "Збережемо Солом’янський парк". Київ видав ТОВ "Смарт-Девелопмент" містобудівні умови та обмеження на будівництво багатофункціонального комплексу з готелями й офісами.

Наразі цільове призначення ділянки не відповідає планам забудовника. Там зводять житлові помешкання для продажу, називаючи їх "апартаментами", аби формально не порушити містобудівну документацію. Активісти подали три судові позови, щоб скасувати містобудівні умови й обмеження, дозвіл на будівництво й детальний план території.

Унаслідок діяльності забудовника біля парку відбувся зсув грунту та обвал однієї із центральних алей парку в будівельний котлован.

Також в парку вирубали ділянку дерев нібито через шкідників, однак за деякий час почали прокладати лінії електропередач.

Фото: Збережемо Солом'янський парк