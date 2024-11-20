Роботи з відновлення “Охматдиту” почнуться навесні

Відбудову дитячої лікарні “Охматдит” у Києві, пошкодженої вибухом ракети у липні, розраховують почати навесні 2025 року.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише “Укрінформ”.

“Ми хочемо на весну зайти у будівельні роботи”, – зазначив Ляшко.

За його словами, конкретні терміни виконання робіт з відновлення можна буде назвати після розробки проєктної документації.

Як зазначив заступник міністра охорони здоровʼя Едем Адаманов, наразі проведено технічне обстеження головного і хірургічного корпусів, є технічний звіт. Його має оцінити служба замовника, якою виступає міжнародна інжинірингова компанія Eptisa, оскільки сама лікарня не має можливостей провести технічну оцінку.

За словами Ляшка, інжинірингова компанія вже проводить роботу з оцінки матеріалів, що можуть використовувати для відновлення.

“Спочатку зроблять проєктування, проєкт потребуватиме узгодження з Мінінфраструктури, бо Охматдит (головний корпус – ред.) будувався по експериментальному проєкту у 2012 році. Після цього – конкурс на будівельну компанію”, — сказав він.

Міністр охорони здоров’я додав, що для токсикологічного й адміністративного корпусів “Охматдиту” розроблять проєкти консервації, оскільки ці будівлі є об’єктами культурної спадщини. Така консервація розрахована на п'ять років.

Нагадаємо, зранку 8 липня ворог завдав чергового ракетного удару по Києву . Одна з російських ракет влучила в дитячу лікарню “Охматдит” .

Згодом стало відомо, що "Охматдит" оголосив тендер на відновлення лікарні після ракетного удару рф. Тендер на ремонт лікарні виграла маловідома компанія із завищеними цінами. Після цього міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко оголосив, що тендер на відбудову “Охматдиту” скасують і проведуть заново на Prozorro.

Пізніше фонд “Охматдит — здорове дитинство”, який збирав гроші на відновлення “Охматдиту” після обстрілу, відмовився переказувати кошти на рахунок лікарні . Після чого генерального директора НДСЛ “Охматдит” Володимира Жовніра відсторонили від виконання обов’язків до завершення перевірок правоохоронними органами та комісією МОЗ.

На початку вересня стало відомо, що роботи з відновлення дитячої лікарні “Охматдит” можуть відкласти до наступного року.

Проте вже у жовтні стало відомо, що “Охматдит” підписав договір з підрядником для першочергової відбудови лікарні. Платником у зазначеній закупівлі є БФ “Таблеточки”.

Фото: Віктор Ляшко